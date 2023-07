Domingo é marcado por animação na praia do Atalaia, em Salinas

Com objetivo de se divertirem nas praias do município de Salinópolis, nordeste do Pará, no antepenúltimo domingo (23) do mês de julho, os banhistas acordaram cedo para aproveitarem o dia. O movimento animou principalmente os donos de estabelecimentos locais, que tiveram as expectativas superadas em relação aos finais de semanas anteriores.

Céu limpo e sol forte favoreceram o lazer de quem foi curtir as belezas naturais da praia do Atalaia durante a manhã. No local, era possível encontrar todo tipo de gente, até o palhaço Patatá, vendendo algodão doce, e o indígena do Atalaia, que tira fotos com os turístas para arrecadar dinheiro.

Keciane Silva, 22 anos, veio hoje com amigos e famíliares, dos municípios de Capanema e Ourém, e pretende retornar para casa no final da tarde. Para ela, o é o suficiente para confraternizar com entre os seus e curtir o Verão.

“Viemos em dois ônibus fretados. Saímos de casa às 8h e vamos voltar às 17h30. Todo ano viemos aqui e hoje está sendo ótimo aproveitar o dia com a família e os amigos”, afirnou Keciane.

A empresária Roberta Sabathe, 26 anos, disse que chegou à praia do Atalaia na última sexta-feira (21) e pretende ficar até este domingo (23). Ela contou que saiu de Belém acompanhada do esposo, às 5h, para fugir de possíveis contratempos no trânsito. “Saímos bem cedinho de Belém para evitar engarrafamentos, foi uma viagem muito traquila”, comentou.

Para a jovem, a praia do Atalaia é seu ponto favorito em Salinas. “Eu adoro a praia, sou suspeita para falar, pois tenho familiares que moram aqui, e adoro vir nas férias”, disse Roberta. A veranista diz que o lugar também é uma ótima oportunidade para mostrar o resultado da academia.

“É o resultado do que a gente faz todo dia né. Gosto de treinar mas também preso muito pela qualidade de vida, alimentação e treino. A gente já tem uma rotina muito pesada, enfim, então quando conseguimos auxiliar um pouco da academia com esses cuidados, os resultados refletem no corpo”, explicou a veranista.

Assim como Roberta, quem também gosta de expôr beleza na praia e os resultados dos treinos diários é a farmacêutica Isabela Costa, 27 anos. Ela também afirma que os cuidados do corpo não são apenas por motivos estéticos, porém também devido ao cuidado com a saúde. “Comecei a malhar por conta da saúde, depois o corpo vai mudando, e também é legal estar assim no Verão”, diz a banhista.

Sobre a praia do Atalaia, a farmacêutica disse que o local possui uma “vibe bem legal” e é atrativa também por conta dos festivais de música, unindo o útil ao agradável: “Vim para cá na sexta e vou voltou na segunda-feira. Gosto muito dessa praia, vim mais por conta dos eventos, na companhia dos meus amigos”.

Movimento no comércio

Alex Ribeiro, 50 anos, trabalha há 17 em um bar e restaurante na praia do Atalaia. Ele avaliou o final de semana como positivo para os empreendedores do ramo. “Deu casa cheio nesses três dias, o que a gente estava esperando aconteceu. Chegou muita gente, os turistas gostaram daqui e as atrações do final de semana foram muito boas!”, assegurou o trabalhador.

Para Alex, o fluxo de clientes no Atalaia deverá ser ainda maior no final do mês. “Esperamos que dê mais gente na reta final. O ano todo as pessoas esperam por essa temporada para se divertir, e a gente para trabalhar e levar um melhor atendimento a eles”, concluiu.

Confira imagens da movimentação em Salinas neste final de semana:

Movimentação Salinas Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota Movimentação em Salinas neste final de semana - Foto: Igor Mota

