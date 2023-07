Salinas: movimento na praia do Atalaia é intenso neste sábado

O movimento na Praia do Atalaia, em Salinópolis, na região nordeste do Pará, foi bastante intenso na manhã deste sábado (22), antepenúltimo final de semana das férias escolares. Turistas e habitantes da cidade acordaram cedo para aproveitar o dia de sol. Até o final da manhã, era possível observar a chegada dos banhistas e as areias lotadas de veículos.

Morador do município, o vendedor ambulantes Josias Soares dos Santos, 54 anos, estava com boas expectativas para faturar neste final de semana. Para o Verão 2023, ele apostou em aumentar o estoque de artigos de banho, boias para crianças e pranchas de surf. O trabalhador afirma que julho é o meus em que as vendas tendem a aumentar por conta da chegado dos visitantes.

Ambulante Josias Soares dos Santos (Igor Mota / O Liberal)

“Trabalho o ano todo com esses materiais, só que neste mês as vendas sempre aumentam. Daí abasteci com essas saídas da praia, boias, pranchas e outros produtos. Acredito que as vendas de hoje serão melhores que na semana passada. E elas vão ser melhores ainda nós próximos dois finais de semana”, disse o vendedor ambulante.

Ações de Verão

Além de diversão e tranquilidade, o Verão na Praia do Atalaia também foi marcado pelas ações de conscientização ambiental. Neste ano, a Rádio Liberal realizou companhas para incentivar o descarte correto de lixo nas praias. As ações foram realizadas com apoio da Unimed e da Vale.

Ação do Verão Liberal (Igor Mota / O Liberal)

“Das 9h às 11h, a parceria ocorre com a Vale. E das 11h às 13h, a ação conta com o apoio da Unimed. Temos vários pessoas distribuindo os lixocar, que são saquinhos onde os motoristas podem guardar seus lixos ao invés de jogar na praia. Mas nós ainda estamos fazendo outras ações, como a de incentivo à preservação das tartarugas marínhas, entre outras”, comentou Edmilson Mota, coordenador da Rádio Liberal.

Placas de sinalização na praia

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) concluiu, neste sábado (22), a sinalização com informes para prevenção contra acidentes nas praias. Segundo o major Veloso, comandante da Operação Verão, ao todo foram colocadas 35 placas. “Cada praia tem a sua peculiaridade, então nós levamos isso em consideração. Por isso, nós priorizamos os maiores índicrs de ocorrência, que são relacionadas aos animais marinhos, como bagre, caravelas e águas vivas”, informou.

Major Veloso, comandante da Operação Verão (Igor Mota / O Liberal)

Operação ‘Tolerância Zero’

Um dos pontos observados pelas equipes durante a Operação “Tolerância Zero”, que integra as diretrizes da Operação Verão, é o combate à poluição sonora. Equipes de educação conversaram na faixa de areia com proprietários e condutores de som automotivo, alertando para o ruído em excesso, que traz transtorno aos demais veranistas e incorre em infração, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nas primeiras horas deste sábado (22), uma força-tarefa composta por agentes do Departamento de Trânsito (Detran), da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, saiu em comboio para autuar responsáveis por situação irregular e recolher automóveis, se for necessário.