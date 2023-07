Veranistas aproveitam Praia do Atalaia, em Salinas, mesmo com maré baixa

Uma das principais rotas do verão paraense, a Praia do Atalaia, em Salinas, nordeste do Pará, registrou grande número de turistas na manhã ensolarada deste sábado (15), terceiro final de semana do mês de julho. Nem mesmo a maré baixa, que vigorou durante grande parte da manhã, foi capaz de afastar os veranistas; pelo contrário, famílias aproveitaram as “piscinas” formadas na areia da praia para brincar com as crianças.

Esse foi o caso da professora Viviane Lobo, 39 anos, que se divertiu na praia com o filho, o pequeno Arthur, de 5 anos. Ela destacou a tranquilidade observada durante a manhã. “A gente sempre está aqui em julho, gostamos muito de Salinas e dessa tranquilidade da praia. Meu filho desfruta desses espaços assim, dessas ‘piscininhas’ que ficam. Nós também temos amigos, então a gente sempre reúne a galera”, destaca a professora, que trouxe ainda a mãe para aproveitar o verão.

Três gerações reunidas na Praia do Atalaia pela matriarca, Enoe Milhomem, 68. Há mais de trinta anos, Salinópolis é o destino escolhido pela empresária, que garante que, além das belezas naturais, Salinas tem como ponto forte a gastronomia. “É um lugar muito bacana para as crianças, pois oferece praias, ondas e lagoas, além da parte da alimentação, como caranguejo, camarão e outros frutos do mar, uma alimentação natural. Isso sem falar na cidade, que agora tem mais espaços para a família, brinquedos para as crianças e praça de alimentação”, diz.

A dona Enoe veio com o “bonde”, formado por nada menos que quatro filhos, nove netos, dois genros e duas noras. “É sempre tradição reunir e trazer toda a família aqui para Salinas no mês de julho. A nossa família vem desde a primeira geração, dos meus quatro filhos, há mais de 30 anos. Hoje, meus filhos cresceram e vêm aqui para Salinas trazer a nova geração, que são os filhos deles”, orgulha-se.

Um outro ponto a se destacar na Praia do Atalaia é a capacidade de reunir os diversos públicos. O jovem casal Thaisa Silva, 21, e Matheus Felipe, 21, chegou na sexta (14), em Salinas, e já foi direto para a programação cultural na Orla do Maçarico. Para esta manhã, a Praia do Atalaia foi a única opção possível. “A gente gosta muito daqui, é um lugar que eu amo particularmente, não troco por nada”, garante a estudante de psicologia. “Não tem nem como explicar a sensação, até o clima é diferente. É a minha praia favorita”, completa o estudante de cinema.

E para se refrescar do calor, nada melhor do que beber uma água de coco. O ambulante Diogo Lemos, 32, tira da venda da fruta há 10 anos o sustento da família de seis pessoas. “O sol ajuda, o clima favorece a venda da nossa água de coco. Esse [mês de julho] é o momento mais esperado para a gente. A gente fica o ano todo por essa oportunidade e, quando chega, já aproveita para vender. Agradeço também à comunidade que se delicia com nossa água de coco”, agradece Diogo.

Sustentabilidade

Como parte das ações do Verão Liberal, a Rádio Liberal realiza a campanha “A praia é a nossa, mas o lixo é seu”, com diversos parceiros, que promove a entrega de mais de 5 mil lixos car para os veranistas que chegam à praia pela rampa do Atalaia. “Isso é importante para manter a praia limpa. A ação visa alertar os turistas, para que cheguem, peguem o lixo car, entrem na praia, curtam o sol, o bronze, mas não se esqueçam de colocar o lixo no lugar certo: a lata de lixo”, explica Markinho Pinheiro, locutor da Rádio Liberal.

“Se você manter a praia limpa, com certeza as crianças vão poder brincar, você vai poder caminhar à vontade na praia e, no final de semana, o sol que você vai curtir vai ser muito mais agradável. Praia limpa é sinônimo de saúde, então nada melhor do que recolher o seu lixo”, acrescenta Markinho.