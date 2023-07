Veranistas movimentam a Praia do Atalaia, em Salinas, no 3º final de semana de julho

A sexta-feira (14) foi de movimento intenso na Praia do Atalaia, em Salinas, nordeste do Pará. A constatação é de autoridades e trabalhadores ambulantes que atuam no local e que afirmam que o fluxo de julho tende a aumentar a partir da segunda quinzena do mês de férias escolares. Para acessar a praia, uma fila de carros se formou, como já é característico no balneário, rota preferencial de centenas de pessoas de dentro e fora do Pará.

A paixão por Salinas é tão grande que o advogado Endell Welson, de 40 anos, comprou uma casa na cidade para aproveitar as folgas do calendário com a esposa e os dois filhos pequenos. Para ele, a Praia do Atalaia e a Orla do Maçarico são os grandes destaques do município. “A gente chegou ontem (13) aqui, em Salinas. Viemos pela estrada, o movimento foi tranquilo. Hoje estou sentindo que ainda está tranquilo, mas muita gente ainda deve vim nesses últimos finais de semana”, diz. “A gente passa praticamente o dia inteiro na praia e, à noite, levamos as crianças na Orla do Maçarico”, acrescenta.

Natural de São Paulo (SP), o logístico Alexandre Henrique, 45, mora atualmente em Curitiba (PR), mas passou nove anos morando no Pará. Ele conta que desembarcou no Aeroporto de Belém na quinta (13) e já veio direto para o Atalaia. “Aqui no Pará, devido a ter morado aqui durante nove anos, considero a Praia do Atalaia como a melhor do estado. No Brasil inteiro, das cidades que eu conheço, nenhuma tem a sofisticação de Salinas. O Pará é abençoado”, garante.

Além dos veranistas, a espera pelo mês de julho também é compartilhada pelos ambulantes, que atuam na praia em diversos setores, como alimentação, moda praia e variedades. Jamerson Santos, 25, que trabalha há um ano na Praia do Atalaia com um carro móvel na área de moda praia, afirma que o mês de julho consegue garantir um dinheiro extra para os trabalhadores. “A gente percebeu uma enfraquecida nas primeiras semanas do mês, mas creio que agora, a partir do dia 15, começa a dar mais gente por conta dos shows e outras programações. Hoje, já deu uma melhorada em relação a turistas na praia”, avalia.

Fiscalização

Órgãos do Sistema de Segurança Pública atuam, desde o início do mês, com ações integradas na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nas áreas preventiva e repressiva, em uma tenda montada próxima ao “Atalho da Sofia”. A ação faz parte das atividades desenvolvidas na “Operação Verão 2023”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e participação dos demais órgãos de segurança, como polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

De acordo com o tenente-coronel Glauco Maia, diretor de operações integradas da Segup, a perturbação do sossego associada a som automotivo é a principal ocorrência atendida pelos órgãos de segurança no verão em Salinópolis. “Em toda operação veraneio, à medida que vão passando os finais de semana, o público vai aumentando também. A gente já viu diferença hoje na chegada aqui na cidade”, explica.

“O ajustado para as abordagens é o seguinte: a primeira etapa, principalmente na questão da poluição sonora e perturbação do sossego, é chegar com o cidadão que está provocando aquela situação, os órgãos de segurança vão fazer a orientação e registro do caso e, em uma eventual reincidência, não será só mais uma orientação. Nós vamos trazer aqui para a base para que seja feito o ciclo completa com a Polícia Civil e com o judiciário”, finaliza.