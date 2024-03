Domingo de Ramos abre a Semana Santa; confira como será

Em um dos cânticos comumente entoados nas igrejas em Belém (PA) é pontuado que "prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão", numa referência ao gesto de Jesus Cristo de ensinar a lição do amor entre as pessoas e, incompreendido, ter sido crucificado, trajetória essa que é relembrada, a partir deste domingo (24), na Semana Santa. A programação será aberta com o Domingo de Ramos, rememorando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. A Semana Santa é a maior celebração da Igreja Católica, movimentando fiéis no mundo inteiro. Em Belém, entre as famílias que participam ativamente da programação da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo está a da jornalista Daniele Cavalcante Vieira, 44 anos, casada com o músico profissional Alcir Meireles, 54 anos, e mãe de Daniel, de 21 anos de idade, estudante de Sistemas da Informação, na UFPA, e de Maria Luiza, 20 anos, estudante de Licenciatura em Língua Inglesa, na Unama, e de Pedagogia, na Uepa. Pais e filhos se unem para caminhar com Jesus, como destaca Daniele, analista de Redação de Plenário na Alepa.

"A Semana Santa é um tempo que nos convida ao recolhimento, bem como à interiorização e abertura do coração e da mente para Deus. Ela requer, sobretudo, momentos de reflexão íntima e de oração. E a igreja Católica nos proporciona várias oportunidades de exercitar tudo isso por meio das orações, das leituras bíblicas e das celebrações. Desde a minha juventude eu vivencio esses eventos e, hoje em dia, eu meu marido e filhos buscamos vivenciar este momento oportuno de reflexão e conversão, conversão esta que deve ser diária e contínua, participando da programação litúrgica oferecida por nossa Igreja: Benção dos Ramos, Confissão (buscar reconciliar-se com Deus); Procissão da Fuga; Missa da Ceia do Senhor; Visita as 7 Igrejas; Sermão das Sete Palavras; Sermão do Descendimento da Cruz; Vigília de Páscoa; e Santa Missa do Domingo de Páscoa", relata Daniele Vieira.

Daniele, Alcir e Maria Luiza: unidade na fé ao longo da Semana Santa em Belém (PA) (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

No final dessa caminhada de fé para a família de Daniele e para outras muitas famílias, está a Páscoa, marcando a ressurreição de Jesus. "A Páscoa para nós é a maior prova de amor D'Aquele que se sacrificou para nos salvar, nos redimindo dos nossos pecados. E a melhor maneira de bem celebrá-la é buscar vivenciar cada oportunidade que nossa Igreja nos oferece por meio de uma rica e profunda programação litúrgica e, por fim, realizamos o nosso tradicional almoço familiar, momento de amor e partilha", conta Daniele, ministra da Eucaristia e coordenadora do Apostolado da Oração da Catedral Metropolitana de Belém.

Cada pessoa tem seu jeito todo particular de participar da Semana Santa, seja individualmente seja em família, em grupos. Muita gente costuma visitar igrejas na Sexta-Feira Santa pela manhã. Assim, desde as 6h e até as 12h, igrejas da Arquidiocese de Belém suas portas para a visitação. São elas: Igreja de São João (São Joãozinho), Igreja Nossa Senhora do Carmo, Catedral Metropolitana, Igreja Sant´Ana da Campina, Igreja Nossa Senhora das Mercês, Igreja Santíssima Trindade, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Capela Santo Antônio e Capela São Francisco / Hospital da Ordem Terceira.

Entre as muitas curiosidades da Semana Santa está o fato de que na Quinta-Feira Santa pela manhã termina a Quaresma, período de reflexão para os fiéis iniciado na Quarta-Feira de Cinzas, em 14 de fevereiro último. Na Sexta-Feira Santa, não são celebradas missas no mundo inteiro. Neste dia, as imagens dos santos nas igrejas permanecem cobertas. O Tríduo Pascal de preparação para o evento da Páscoa é realizado a partir da Quinta-Feira Santa, prosseguindo na Sexta-Feira Santa e terminando no Sábado Santo.

A Arquidiocese de Belém repassa que também no Domingo de Ramos é realizada a Coleta Nacional da Solidariedade, ação da Igreja Católica do Brasil, em virtude do encerramento da Campanha da Fraternidade (CF) 2024, que tem como tema “Fraternidade e Amizade Social”; e o lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23, 8). Como gesto concreto, os recursos arrecadados na coleta são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha.

Do total da arrecadação, 60% ficarão para ações de caridades da Arquidiocese, que este ano será destinado para a Pastoral do Surdo, com mais de 20 anos de existência e atuação na Igreja Católica em Belém. Já os 40% serão para o Fundo Nacional da Solidariedade, para uso de campanhas sociais no Brasil, conforme direcionamento da Coordenação de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

'Jesus nos ensina a olhar a essência do ser humano', enfatiza monsenhor Agostinho

Como destaca o cura da Catedral Metropolitana e vigário geral da Arquidiocese de Belém, monsenhor Agostinho Cruz, "o legado que Nosso Senhor Jesus Cristo deixa para nós, com a sua Paixão, Morte e Ressurreição, é o verdadeiro sentido da vida. Nosso Senhor, na Última Ceia, antes de consumar a sua entrega ao Pai em favor da humanidade, no sacrifício único e irrepetível da Cruz, deixa claro para os seus discípulos, para a Igreja e para que a Igreja possa expressar e manifestar à humanidade, este mandamento: 'Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei'".

"Porque não há maior amor que dar a vida pelos seus amigos. Então, o sentido da vida, da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor é dar a vida, dar a vida plena, quer dizer a vida na sua totalidade, com toda a dignidade, com todo o respeito, a vida que deve ser acolhida desde a sua concepção natural, desde o seu primeiro momento de fecundidade até também o seu declínio natural. É essa vida que Cristo veio trazer à humanidade, não somente uma vida eterna, para além da morte, mas, acima de tudo, uma vida em plenitude já, aqui, para alcançar a sua perfeição na eternidade. E o grande ensinamento que Nosso Senhor deixa é justamente esse, de não viver para si, mas viver para o outro. A morte de Cristo não foi invalidada, ela não perde o seu sentido, ela não caduca, mesmo que os homens não o reconheçam, não aceitem, mesmo que os homens não se configurem a esse mistério. A morte de Cristo continua sendo única e irrepetível. Foi feita uma vez por todas ali uma aliança nova no seu sangue derramado, na sua carne crucificada. Para quê? Para que o homem pudesse ver melhor, tanto em sociedade quanto para Deus e consigo mesmo. Ele nos ensina a olhar a essência do ser humano e não a aparência, a olhar por dentro e não por fora", enfatiza monsenhor Agostinho.

Monsenhor Agostinho Cruz: Jesus ensina a ver a essência do ser humano (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Mistério da Cruz

O cura da Sé chama a atenção para os desafios da humanidade no mundo atual. "Numa sociedade rotulada, cheia de imagens, cheia de fake news, cheia de falsas notícias, cheia de idealizações de bem-estar, uma sociedade que vive de aparência, a Cruz resplandece toda a verdade do homem. Então, seria interessante que a humanidade se voltasse para o Mistério da Cruz, porque toda a verdade está contida na Cruz. Diante do suplício, da morte de Cristo, da humilhação do Filho de Deus, que não tinha pecado e se fez solidário com a nossa humanidade, toda a arrogãncia cai, toda a soberba se desfaz, todo o orgulho é crucificado e o homem se torna mais homem, mais humanizado. Então, o grande ensinamento é voltar os olhos para o Cristo Crucificado e Ressuscitado e aprender com ele como viver bem com o Pai e com os irmãos, promovendo essa vida, vida plena, vida em dignidade", destaca o monsenhor Agostinho Cruz.



A Semana Santa é a maior e a mais importante de todas as semanas do calendário religioso e da sociedade de um modo geral, como pontua o monsenhor. "Porque nela está contida a centralidade do mistério da nossa fé. Celebrar a Semana Santa é fazer a experiência com Nosso Senhor, uma experiência concreta de obediência ao Pai e de amor à humanidade, porque na Semana Santa nós vamos viver a entrada de Jesus em Jerusalém, o seu Lava-Pés, a Última Ceia, a sua condenação, a sua Via Crucis, a sua crucificação, o seu sepultamento, mas, acima de tudo, isso só tem sentido quando nós chegarmos na Páscoa, porque esse foi o caminho feito para a Páscoa. Foi a passagem da humilhação, da morte, da dor para a vida plena, a vida de ressuscitado.

Eventos marcam a caminhada de Jesus que culmina com a Páscoa no domingo (31)

Domingo (24):

- Domingo de Ramos - É celebrado neste dia, com a benção dos Ramos. Logo depois se realizada a Procissão de Ramos. Em seguida, é celebrada a Santa Missa nas 104 paróquias da Arquidiocese de Belém. Na Catedral Metropolitana, a programação começa às 8h30, com bênção dos Ramos e procissão, esta saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana. Na Sé, a missa será presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a missa às 7h30, na Área Missionária São João Bosco, no Bairro da Sacramenta e às 18h30 na Comunidade Santo Expedito – Acampamento. Já Dom Paulo Andreolli, presidirá às 8h, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Ilha do Maracujá. Neste dia, é relembrada a entrada de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém para sofrer a Paixão. Os ramos significam o reconhecimento de Jesus como o Messias de Israel, prometido por Deus, e que os fiéis seguem o Cristo.

Quarta-Feira Santa (27):

- Mutirão de confissão - Em preparação para a Páscoa, segue até a quarta-feira (27), nas paróquias.

- Procissão da Fuga do Senhor: Será realizada com os fiéis conduzindo a Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a Cruz), saindo da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré, após a Santa Missa das 18h, presidida pelo monsenhor Agostinho Cruz, cura da Sé. Evento rememora o momento doloroso de Jesus a caminho do Calvário.

Quinta-Feira Santa (28):

- Oração das Laudes - Será realizada às 7h do dia 28, na Catedral Metropolitana, a cargo dos cônegos do Cabido de Belém.

- Missa do Crisma (Santos Óleos) - Será celebrada às 8h e presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelos bispos auxiliares, dom Antônio de Assis Ribeiro e dom Paulo Andreolli, e todos os sacerdotes e diáconos da Arquidiocese de Belém. Cerca de 450 pessoas deverão participar da cerimônia. Nesta missa, ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos Óleos (dos catecúmenos, dos enfermos e consagração do Óleo do Santo Crisma), utilizados nas cerimônias nas paróquias ao longo do ano.

- Missa da Ceia do Senhor,com a Cerimônia do Lava-Pés: Será celebrada, à noite, em todas as paróquias de acordo com o horário de cada uma. Na Catedral Metropolitana, a celebração será às 18h, presidida por dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida, será realizado o traslado do Santíssimo para a Capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia noite. Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 19h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento. Na Missa da Ceia do Senhor com o Lava-Pés, é recordado o gesto de Jesus lavar os pés dos apóstolos na Última Ceia e, em particular, a instituição da Eucaristia.

Sexta-Feira Santa (Paixão e Morte do Senhor) (29):

- Procissão do Encontro - Contará com a saída da Imagem do Senhor dos Passos às 7h da Basílica Santuário de Nossa Senhora Nazaré, e, às 8h, a da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Igreja de São João Batista (Cidade Velha), ambas seguem em procissão para o encontro que ocorre na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Comércio), por volta das 10h. No encontro das imagens ocorre o Sermão do Encontro, este ano o pregador será o padre Carlos José Almeida Sousa, pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné.

- Sermão das Sete Palavras - É realizado tradicionalmente às 12h, na Capela Santo Antônio (Praça Dom Macedo Costa, 128 – Campina). A 145ª edição terá como pregador dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. O Sermão é composto pela meditação das Sete Últimas Palavras proferidas por Jesus Cristo, quando suspenso no madeiro da Cruz, em suas “Três Horas da Agonia”.

- Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor: Às 17h, na Catedral, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Nas paróquias, serão celebradas pelos padres e vigários de acordo com programação própria. Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará às 15h na Comunidade Santo Expedito – Acampamento.

- Sermão do Descendimento da Cruz: Ocorrerá em seguida à Liturgia da Paixão, também na Catedral. Este ano, terá como pregador o diácono Onildo Botelho, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, será realizada a Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral para a Igreja de São João (São Joãozinho). A Ação Litúrgica relembra o momento da morte de Cristo no Calvário. A Cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança.

Sábado Santo (30):

- Vigília Pascal - Será realizada no sábado (30) em todas as paróquias. Na Catedral de Belém, ocorrerá às 20h, presidida pelo arcebispo. Após a Vigília, haverá procissão com a Imagem de Jesus Ressuscitado, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão. Dom Antônio de Assis Ribeiro celebrará às 19h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento, e dom Paulo Andreolli presidirá às 19h, na Paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco.

A Vigília Pascal é composta de quatro partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística. O ato litúrgico chega a ser concluído em quase quatro horas de celebração. É nesta celebração que é feito solenemente o Anúncio de Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor. E são devolvidas aos sacrários das igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas, recordando que Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição, está de volta em nosso meio.

Domingo de Páscoa (31):

- Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor - A Missa de Páscoa será celebrada no dia 31 em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa presidirá às 18h, na Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Marituba. Dom Antônio de Assis Ribeiro presidirá a missa às 18h, na Área Missionária São João Bosco, no Bairro da Sacramenta, e dom Paulo Andreolli presidirá às 8h, na Comunidade Imaculada Conceição, na Ilha do Maracujá e às 19h, Santa Edwiges.

Como repassa a Arquidiocese de Belém: "Celebrar a Páscoa é reviver a Ressurreição de Cristo. A Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro do calendário litúrgico para a Igreja Católica, todas as celebrações do ano são voltadas e agendadas a partir deste momento".

Confira a programação do Domingo de Ramos nas paróquias de Belém:



Catedral Metropolitana de Belém

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h30 e Missa às 11h e 19h

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 10h e Missa e benção dos Ramos às 6h30, 8h, 12h, 16h ,18h e 20h

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Santuário Santa Rita de Cássia

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa e às 17h30 e às 19h30

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h e 19h

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora do Ó

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 6h30 e Missa às 17h e 18h30

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Santuário São Judas Tadeu

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Paróquia Sant’Ana

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 6h45 Capela Dom Bosco e 8h30 Igreja Matriz

Paróquia Divina Misericórdia

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia Arcanjo São Miguel

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às19h

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Lindas

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 9h e Missa às 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 18h30

Paróquia Santa Luzia – Jurunas

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h e Missa às 18h30

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia São Raimundo Nonato

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia São Francisco – Icoaraci

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia São Francisco de Assis – Murinin

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 18h30

Paróquia São Francisco Xavier

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia Transfiguração do Senhor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h30

Paróquia Ascensão do Senhor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 17h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santo André

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19

Paróquia Santa Rosa de Lima

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia Santíssimo Redentor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia Santa Maria de Belém

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30

Paróquia São Geraldo Magela

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h e 18h

Paróquia São Arcanjo Miguel

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30

Área Missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santíssima Trindade

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 11h30 e 18h

Paróquia São José – Doca

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h 17h e 19h