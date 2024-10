Domingo das eleições tem previsão de pouca chuva em Belém e demais regiões do estado

Neste domingo (6), dia das eleições municipais, a previsão do tempo é de possibilidade de chuva rápida em áreas isoladas no início da noite, em Belém, conforme dados do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Pela manhã, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. À tarde, a previsão é de parcialmente nublado com curtos períodos de céu nublados. Em Belém, temperaturas do ar com mínima de 24ºC e máxima de 35/36ºC. Umidade relativa do ar variando entre 50 e 80%. Vento fraco, com predominância de Nordeste.

A circulação dos ventos em altos níveis poderá intensificar a formação de áreas de instabilidade na porção sul do Pará, favorecendo a ocorrência de eventos de chuvas fracas a moderadas com trovoadas e rajadas de vento, especialmente no período da tarde e noite. Nas demais localidades, a previsão é de tempo bom, com temperaturas elevadas e chuvas rápidas em áreas isoladas.

Na região nordeste do estado, a indicação é do céu parcialmente nublado a claro. Sem chuva. à tarde céu claro a nublado com previsão de chuvas rápidas. À noite, parcialmente nublado com baixo indicativo de chuva. Em São Francisco do Pará, temperaturas do ar com mínima de 24ºC e máxima de 34ºC. Umidade relativa do ar variando entre 50% e 85%. Vento fraco, com predominância de Nordeste-Leste.

Na região sudeste, a previsão é de céu claro parcialmente nublado. Sem chuva. Pela parte da tarde com céu claro a nublado, previsão de chuva leve a moderada em áreas isoladas.

Já à noite, parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuva isolada. Em Brejo Grande do Araguaia, temperaturas do ar com mínima de 23ºC e máxima de 38/37ºC. Umidade relativa do ar variando entre 40 e 80%. Vento fraco a moderado de Leste-Nordeste.

Na região do Marajó, durante a manhã das elieções a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Sem chuva. À tarde, céu claro a nublado. Chuva rápida e isolada. Já à noite, parcialmente nublado a nublado. Possibilidade de chuva leve no início da noite. Em Salvaterra, temperaturas do ar com mínima de 27ºC e máxima de 33/34ºC. Umidade relativa do ar variando entre 65 e 85%. Vento fraco a moderado com predominância de Nordeste.