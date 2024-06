'Dom Quixote' é tema de Workshp de Ballet Clássico de Repertório em Belém

Em iniciativa da Ballare Escola de Dança, será realizado a partir deste sábado (19) até 13 de julho o XVI Workshop de Ballet Clássico de Repertório da Amazônia. Ao longo de 15 dias, serão ministradas aulas de clássico livre, clássico de repertório, técnica masculina, técnica de ponta e pas de deux, além da montagem completa de um ballet de repertório, a ser apresentado ao público no final do curso, nos dias 12 e 13 julho, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Para esta edição foi escolhido o ballet "Dom Quixote".

A responsabilidade das aulas e ensaios para a montagem do espetáculo de ballet clássico de repertório é dos professores e bailarinos paulistas Guilherme Oliveira e Thaís de Assis. As aulas serão ministradas diariamente pela manhã e a montagem e ensaios serão realizados à tarde.

A escolha dos papéis de primeiros bailarinos, solistas e corpo de baile se dão conforme o talento, técnica e dedicação dos bailarinos inscritos no evento, como repassa a coordenação do workshop. O projeto visa promover o intercâmbio cultural entre profissionais e estudantes de ballet clássico de diferentes municípios do Pará e de outros estados. Com isso, a proposta é possibilitar a troca de experiências de produção e montagem de um balé de repertório completo, envolvendo cenografistas, técnicos de palco, som e iluminação, com o surgimento de novos profissionais da dança e o enriquecimento de quem já atua nessa arte.

Dance+

Paralelo a tudo isso acontece outro projeto, o Ballare Dance+, que propõe o estudo de outros gêneros de dança. Nesta edição, serão oferecidas aos bailarinos interessados aulas de jazz e sapateado que culminarão na montagem de um pocket musical: "High School Musical".

As aulas de jazz e sapateado e a adaptação coreográfica do pocket musical estão a cargo da bailarina e professora mestra Suzana Luz. O evento e os espetáculos têm a direção geral da bailarina e professora Ana Rosa Crispino, diretora da Ballare Escola de Dança. Informações podem ser obtidas na seda da escola de dança, na avenida 16 de Novembro, 470, ou pelo telefone (91) 98402-5566 e o e-mail: arbcrispino@gmail.com.