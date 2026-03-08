Capa Jornal Amazônia
Dom Julio Akamine destaca missão formativa do Seminário São Pio X nos 60 anos da instituição

Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, destaca a importância da formação sacerdotal para a Igreja Católica

O Liberal

Durante a Santa Missa de apresentação da nova identidade visual em comemoração aos 60 anos do Seminário São Pio X, o arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, destacou a importância da missão formativa do Seminário São Pio X para a Igreja Católica.

Segundo o arcebispo de Belém, a formação sacerdotal exige tempo e dedicação, pois o padre é chamado a exercer a paternidade espiritual junto à comunidade cristã.

“O sacerdote não é apenas alguém que recebe treinamento ou aprende técnicas. Ele é chamado a exercer a paternidade espiritual junto à comunidade”, afirmou.

Dom Julio também ressaltou que o verdadeiro protagonista do processo vocacional é o Espírito Santo e agradeceu a Deus pelos 60 anos de história do Seminário São Pio X, renovando a esperança na continuidade da missão de formar novos sacerdotes para servir ao povo de Deus.

.
