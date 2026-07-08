Dom Julio Akamine celebra 15 anos de ordenação episcopal com missa na Catedral de Belém

A Arquidiocese de Belém realiza nesta quinta-feira (9), às 19h, na Catedral Metropolitana de Belém, uma Santa Missa em ação de graças pelos 15 anos de ordenação episcopal de Dom Julio Endi Akamine, 11º arcebispo metropolitano de Belém. Durante a celebração, também será apresentada oficialmente à Igreja de Belém a insígnia do pálio arquiepiscopal, recebida pelo religioso no Vaticano durante a Solenidade de São Pedro e São Paulo. A celebração será transmitida ao vivo pelos veículos da Rede Nazaré, incluindo a TV Nazaré, o Portal Nazaré e o canal da instituição no YouTube.

A cerimônia coincide com a memória litúrgica de Nossa Senhora da Graça, padroeira da Catedral Metropolitana, e deve reunir sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis em um momento de oração, comunhão e renovação da missão evangelizadora da Igreja.

O pálio arquiepiscopal é um dos principais símbolos do ministério dos arcebispos metropolitanos. Produzido com lã de cordeiros, representa Cristo, o Bom Pastor, que carrega a ovelha sobre os ombros. A veste também simboliza a comunhão do arcebispo com o Papa e a responsabilidade pastoral sobre a arquidiocese que lhe foi confiada.

Dom Julio recebeu o pálio no último dia 29 de junho, durante celebração presidida pelo Papa Leão XIV, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, outros 34 arcebispos metropolitanos nomeados ao longo do último ano também receberam a insígnia.

Segundo a Arquidiocese, a apresentação do pálio à Igreja de Belém representa um momento de grande significado para a comunidade católica, reforçando a unidade com a Sé Apostólica e reafirmando a missão pastoral do novo arcebispo.

Trajetória

Natural de Garça, no interior de São Paulo, Dom Julio Endi Akamine foi ordenado bispo em 9 de julho de 2011. Em 2016, assumiu como arcebispo metropolitano de Sorocaba (SP), onde permaneceu até ser nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo coadjutor de Belém, em 7 de março de 2025.

Ele chegou à capital paraense em 19 de maio daquele ano e foi oficialmente apresentado à comunidade católica no dia 31 de maio. Em 6 de agosto de 2025, após a aceitação da renúncia de Dom Alberto Taveira Corrêa por limite de idade, assumiu como o 11º arcebispo metropolitano de Belém.

Serviço

Evento: Santa Missa em ação de graças pelos 15 anos de ordenação episcopal de Dom Julio Endi Akamine e apresentação do pálio arquiepiscopal.

Data: 9 de julho, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Catedral Metropolitana de Belém.