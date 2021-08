Dom Alberto Taveira celebra 48 anos como sacerdote e ordena novos diáconos neste domingo, 15

A Arquidiocese de Belém estará em festa neste domingo, 15, pela celebração do 48º aniversário de ordenação presbiteral de Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. A comemoração será feita em um momento muito especial para a comunidade católica: a celebração de seis ordenações diaconais, às 10h30 do domingo, na Catedral Metropolitana, presidida pelo próprio arcebispo e concelebrada por padres da Arquidiocese.

No dia em que Dom Alberto celebra seus 48 anos de ordenação, seis seminaristas passam a ser diáconos transitórios, com previsão para ordenações sacerdotais até o mês de dezembro deste ano. Receberão a ordenação: Augusto Bozani Müller, Davi Pantoja do Nascimento, Demison Batista Foiquinos, Erick Ramon de Araújo Bezerra, Leonardo Lopes Monteiro e Roberto Ademir Melgar Henriques Junior.

Leonardo Monteiro, um dos seminaristas que se tornará diácono transitório neste domingo, fala da responsabilidade em dividir a data com o aniversário de Dom Alberto. “Sem dúvida é um momento muito importante, porque é a figura de Dom Alberto, que por si só fala muito, e receber a nomeação de diácono no dia do aniversário dele é um presente, e ao mesmo tempo aumenta nosso senso de responsabilidade. Ele é um espelho para nós no serviço”, declara.

“É uma vida, quase 50 anos de sacerdócio, uma vida doada a Deus, e para nós, traz essa responsabilidade que aumenta e faz perceber que Dom Alberto é uma inspiração para cada um de nós”, complementa Leonardo.

Os seminaristas que serão ordenados diáconos estão na última etapa de formação para o sacerdócio. A primeira etapa se dá pela descoberta vocacional, em geral em sua paróquia de origem. Em seguida, eles participam dos encontros vocacionais realizados mensalmente pela Arquidiocese, além dos festivais vocacionais que ocorrem anualmente no período da quaresma e no mês vocacional em agosto. As próximas etapas seguem com a entrada no seminário, os estudos de filosofia e teologia, admissão das ordens sacras, leitorato e acolitato.

A celebração terá transmissão ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese, a TV Nazaré canal 30.1 e Rádio Nazaré 91.3.

Trajetória de Dom Alberto

Dom Alberto nasceu em Nova Lima – MG no dia 26 de maio de 1950, de família católica, recebeu o chamado de Deus muito cedo e desde os quatro anos já havia decidido ser padre e sua vocação foi acompanhada pela família e sacerdotes que incentivaram e aos 23 anos foi ordenado padre.

A ordenação sacerdotal de Dom Alberto ocorreu no dia 15 de agosto de 1973, em Nova Lima pelas mãos de Dom João Resende Costa, então Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, sua paróquia de origem, onde teve sua primeira função como pároco até 1978.

Como Padre, Dom Alberto passou também pelas paróquias de São Geraldo, Senhor Bom Jesus de Bonfim e de Santo Antônio de Vargem Alegre, além de ser designado para várias funções no clero arquidiocesano de Belo Horizonte. Uma das essências presentes na vida presbiteral de Dom Alberto foi a natureza de formador e orientador. Ele foi reitor no Seminário Provincial Coração Eucarístico de Jesus, orientador do Seminário Menor São José, Professor da Pontifícia Universidade Católica, coordenador dos cursos de canto pastoral e da comissão de liturgia, além de ter sido coordenador da pastoral vocacional.

Na organização do clero arquidiocesano de Belo Horizonte esteve à frente como responsável pelo acompanhamento dos diáconos da arquidiocese, Vigário Episcopal para a Pastoral, além do mais, atuou como Capelão de Hospital, assim como foi Vigário Forâneo da Forania São Caetano. Em Belo Horizonte o religioso tem como escola de vida e uma grande gratidão aos padres e as paróquias de Nova Lima, a Paróquia da São Geraldo, a Paróquia de Vargem Alegre, a Paróquia de Bonfim. Ao longo destes 48 como de sacerdote Dom Alberto continua inspirando e investindo na formação de novos padres. Como Arcebispo, já ordenou mais de 200 sacerdotes, como é o caso nos seis seminaristas que serão ordenados diáconos neste domingo e posteriormente sacerdotes até dezembro.