Dom Alberto celebra Pentecostes com acolhidos da Fazenda da Esperança em Mosqueiro

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presidiu na manhã deste domingo (8) a Solenidade de Pentecostes na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro (PA), diante de cerca de 100 acolhidos, missionários e voluntários. A celebração integra a programação da Arquidiocese de Belém, que neste ano promoveu vigílias e missas em 109 paróquias, encerrando o Tempo Pascal com a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja.

Dom Alberto destacou a dimensão espiritual da Fazenda e sua ligação direta com os dons do Espírito Santo.

“O dia de Pentecostes é dia de festa na Fazenda da Esperança, porque a Fazenda nasceu de um carisma. Carisma é um dom do Espírito Santo para a Igreja, e Deus concedeu a frei Hans, a Nelson e a seus companheiros desde o início”, explicou.

Ele ressaltou que o local vai além da recuperação: “Aqui se faz o bem, aqui se evangeliza. Quem vem à Fazenda da Esperança experimenta um pedaço do paraíso, porque aqui se vive o Evangelho. Aqui não é um centro de recuperação, aqui é uma casa para a evangelização e para a formação das pessoas, e isso tudo é dom do Espírito Santo”, afirmou.

Palavra em prática todos os dias

A unidade de Mosqueiro abriga atualmente cerca de 100 acolhidos, que vivem em comunidade com base em três pilares: espiritualidade, trabalho e convivência fraterna. Cada dia é uma oportunidade de colocar o Evangelho em prática através da rotina partilhada e da disciplina espiritual.

“Hoje temos 100 acolhidos vivendo a experiência de a cada dia colocar a Palavra de Deus em prática através da convivência, trabalho e espiritualidade”, disse o arcebispo. “Por isso eu agradeço muito essa oportunidade de que essas palavras cheguem a tantas pessoas, para valorizarem essa experiência que nós temos. Deus os abençoe”, completou.

A celebração marca também o encerramento do Tempo Pascal, período que se inicia com a Ressurreição de Cristo. Em 2025, a Arquidiocese de Belém vive Pentecostes com missas especiais em todas as 109 paróquias. Além da Fazenda da Esperança, Dom Alberto irá celebrar à noite a Crisma na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Ananindeua.