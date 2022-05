Documentos e direitos LGBTQIA+: Sejudh promove ação social nesta sexta (20/05)

Para intensificar o combate à LGBTfobia, com data celebrada no último dia 17 de maio, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) promoverá uma manhã cidadã nesta sexta-feira (20), em prol da população LGBTQIA+ paraense. A atividade será feita na sede do órgão, em Belém, às 9h.

No evento, será realizada emissão de RG, palestras instrutivas sobre direitos da população LGBTQIA+ e informações sobre onde procurar ajuda em caso de alguma violação de direitos humanos. E ainda, assistência jurídica à população. A ação é desenvolvida através da Gerência de Proteção à Livre Orientação Sexual (Glos) da Sejudh.

O responsável pela Gerência de Proteção à Livre Orientação Sexual (Glos / Sejudh), Eduardo Benigno, pontua a atuação frente à defesa da comunidade.

"Nosso objetivo é garantir que a população LGBTQIA+ possa ter seus direitos sempre garantidos, seja pela emissão de um documento de identidade ou pelo direito à informação de saber onde ir, o que fazer, onde procurar e obter os atendimentos que necessitarem”, ressaltou Benigno.

Para o acadêmico de Psicologia Yuri Freitas, esses eventos despertam e promovem o sentimento de pertencimento dos cidadãos na sociedade. Essas ações, diz ele, possibilitam que essa população possa ser inserida no mercado de trabalho e tenha acesso à educação e também aos serviços de saúde.

“O poder público pode reforçar essas ações durante todo o ano, contribuindo para a promoção da segurança da comunidade, de forma que as pessoas possam se expressar integralmente, demonstrar afeto em público e ocupar diversos espaços sem sofrer violências físicas e verbais”, afirmou

Serviço

Data: 20/05 (sexta-feira)

Horário: 9 horas

Local: sede da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, localizada na Rua 28 de Setembro, 339, no bairro da Campina

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)