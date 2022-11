Documentário sobre os 100 anos de Romulo Maiorana é exibido aos colaboradores do Grupo Liberal

Os colaboradores do jornal O Liberal tiveram a oportunidade de assistir ao documentário que conta a história de Romulo Maiorana, idealizador e fundador de um dos maiores e mais importantes conglomerados de comunicação do Brasil - o Grupo Liberal. O longa, intitulado “Romulo Maiorana - 100 anos de história”, foi exibido na manhã desta sexta-feira (25), na sede da empresa, em Belém, e marcado pela emoção dos que foram prestigiar o momento. Além disso, uma primeira exibição havia sido feita no último domingo (20), depois do programa “Fantástico”.

Juliete Mendes é assistente administrativa e trabalha desde 2009 no Grupo. Para ela, assistir ao documentário foi muito importante. “Trabalhei nos Classificados da Gaspar Viana e é muito emocionante ver a história do ‘Seu Romulo’ e essa força que ele tinha para inovar, empreender e a forma dele agir com os funcionários, também, com carinho, sempre preocupado em ajudar, saber a necessidade de cada um. Muito emocionante mesmo, eu particularmente me emocionei muito”, comentou.

Quem também passou por vários caminhos dentro da empresa afirma que ir além do que já sabia sobre a história de Romulo Maiorana foi fundamental. Moacir Lima é colaborador há 27 anos e, atualmente, atua no setor de impressão dos jornais. “Primeiro já fui para os serviços gerais e depois passei pra contínuo, trabalhava na publicidade, aí fui para o faturamento. Agora estou na impressão. Eu achei bom o documentário, ótimo, conhecia um pouco da história pelo tempo que eu tenho aqui na empresa. São 100 anos de história, eu muito achei bom”, disse.

Documentário comemora a história de vida de um grande empreendedor e comunicador

O longa é uma forma de fazer lembrança a quem foi Romulo Maiorana. Os 60 minutos de produção contam com o início da vida dele ainda em Recife, capital do Pernambuco, até a chegada a Belém e toda a revolução trazida. Leo Nunes, jornalista e coordenador do projeto, é editor de texto na TV Liberal e fala um pouco sobre o documentário. “Vamos mostrar um pouco do começo da vida dele em Recife (PE), a chegada em Belém, a revolução no comércio de Belém, a compra a e guinada do jornal O Liberal, a criação da TV Liberal, a relação de amizade e a generosidade com os colaboradores, a grande repercussão pela morte dele que parou o centro da capital em 1986. Também vamos mostrar imagens inéditas da intimidade do ‘Seu Romulo’ com familiares e amigos”.

A ideia, ainda, junto com mostrar o lado empresário e visionário, é destacar quem foi Romulo na intimidade. “As pessoas vão poder conhecer um pouco da história recente de Belém e da comunicação por meio da história do ‘Seu Romulo’. Além do jornalista e empresário, vamos mostrar um lado mais íntimo que só amigos, colaboradores e familiares conheciam”, detalha Leo.

Os quase 30 depoimentos, divididos entre familiares, amigos e antigos colaboradores que conviviam diretamente com o fundador do Grupo Liberal, narram a história de um homem que viveu com amor intenso pela notícia. Filho de imigrantes italianos, Leo conta que “aos 31 anos [ele] veio a Belém e deixou sua marca na história; começou com nada e construiu grandes empresas de comunicação que até hoje são líderes em seus segmentos”.

Leo relata que Romulo sempre foi apaixonado pela notícia e pela comunicação. Ele era um jornalista, como salienta. “Antes mesmo de comprar o jornal, já tinha uma coluna social no antigo jornal ‘Folha do Norte’. Era o ‘RM Informa’. Ali, ele dava os passos que iam levar a fazer e transformar a comunicação do Pará”, pontua.

História

É imprescindível conhecer a história de grandes personalidades que marcaram o crescimento da cidade. “Conhecer a história de comunicação do Pará também se dá por meio da história de Romulo Maiorana em Belém. Muito da imprensa forte que temos hoje, tem contribuição dele”, afirma Leo.

O empreendedor tinha Romulo Elege Dario Savero Maiorana Chiapetta como nome completo e mudou para apenas Romulo Maiorana. Ele nasceu no estado de Pernambuco, em 20 de outubro de 1922 e foi em 1953 que desembarcou em Belém, aos 31 anos. A jornada começou com a empresa Duplex Publicidade, instalada na avenida Senador Lemos. Sem dinheiro para investir, a ajuda de amigos nesta nova fase foi fundamental.

Com um tino empresarial incomum, Romulo Maiorana foi além. E inaugurou um novo estilo de fazer compras na capital ao investir nas suas primeiras lojas, que levavam suas iniciais RM. Transformaram-se, inclusive, em uma rede. “Numa época em que shoppings não existiam, criou vitrines amplas e espelhadas. Bem elaboradas, atraiam desde a calçada os olhares dos clientes. E esses, ao entrar, recebiam tratamento diferenciado, com atendentes treinados. Era a personalização para a venda, com loja no estilo magazine e de departamentos, para agradar e oferecer produtos a todo tipo de cliente. As lojas tinham ainda espaço para venda de lanches, o que era algo bastante original para os padrões da época. E, por todas essas inovações, acabou inspirando e transformando positivamente o comércio de Belém naquele período”, conta Leo Nunes.