Doceria cria ovo de Páscoa salgado de unha de caranguejo em Belém

Nem só de chocolate é feita a Páscoa dos paraenses. Uma versão salgada de ovo de Páscoa tem chamado atenção nas redes sociais por ser uma releitura da tradicional unha de caranguejo e trazer ingredientes típicos da culinária paraense, como tucupi e jambu.

A novidade é comercializada pela Doceria Amorosa, que apostou em uma releitura regional do tradicional doce.

VEJA MAIS

O chamado “ovo de Páscoa amazônico” é feito com massa de coxinha moldada em formato oval, substituindo a tradicional casca de chocolate. O recheio combina molho béchamel com tucupi, jambu e carne de caranguejo. Para finalizar, o produto recebe unhas de caranguejo empanadas.

De acordo com a divulgação, o ovo salgado é comercializado por R$ 130. A proposta busca oferecer uma alternativa ao público que prefere sabores salgados e regionais durante o período da Páscoa.