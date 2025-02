Doca fica alagada após chuva nesta sexta-feira (31)

Moradores do bairro do Reduto, em Belém, registraram pontos de alagamento na avenida Visconte de Souza Franco e outras ruas da área após a chuva que caiu durante a manhã.

Nas imagens compartilhadas pelas redes sociais, chamam atenção alguns trechos no entorno do shopping localizado na avenida. No cruzamento da Doca com a rua Bernal do Couto, um grande volume de água barrenta cobre todo o asfalto.

Outro trecho crítico aparece no cruzamento da Doca com a rua Cônego Jerônimo Pimentel, onde os carros enfrentam dificultades para trafegar. Um motorista de ônibus, que preferiu se identificar apenas como Jorge Carlos, comentou que o alagamento já vem gerando transtornos para o fluxo de veículos desde o início da avenida, com bastante congestionamento: "Desde lá de trás, está tudo parado", disse.

Pessoas se arriscam ao atravessar cruzamentos alagados no Reduto, em Belém. (Igor Mota / O Liberal)

A escritora Elivaldina dos Anjos, que passava pelo local no início da tarde, descreve o estado da avenida como tão crítico que não é possível mais andar a pé: "a gente precisa de uma canoa, porque está muito difícil essa situação. Alguém tem que fazer algo por isso. Está muito difícil atravessar aqui".

Quem se arriscava a atravessar algum cruzamento, a pé, acabava molhado pelo menos da metade da canela para baixo. Em alguns momentos, também foi possível observar ciclistas enfrentando o aguaceiro, com água quase na metade do pneu da bicicleta, aumentando o risco de acidentes.

No cruzamento da Doca com a rua Senador Manoel Barata, o roçador Edinogal Pedro Flor, conhecido como Magal, de 66 anos de idade, tentava chegar, de bicicleta, até o bairro do Barreiro: "está muito, muito complicado aqui", lamenta.