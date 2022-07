Doações de sangue têm queda de 30% no veraneio; veja como doar

A temporada de férias registra sempre a debandada de paraenses para as áreas de praia do Estado; afinal, quem não gosta de se confraternizar com a família e amigos em banhos de rio e mar e aproveitando as atrações do Verão do Pará. Porém, em contraponto a esse cenário, o comparecimento de doadores às unidades da Fundação Hemopa registra queda de 30%, o que gera preocupação dos profissionais de saúde do estoque de sangue para atendimento a pacientes em situações de emergência em hospitais. “Atualmente estamos com uma média diária de 180 coletas de sangue, quando o ideal seria de 300, em qualquer período do ano”, enfatiza a assistente social Juciara Farias, 52, gerente de Captação de Doadores da Fundação Hemopa.

Por isso, para sensibilizar os cidadãos a tomar essa iniciativa de amor ao próximo, é desenvolvida uma campanha para captação de doadores e também a solidariedade acaba brotando entre os próprios veranistas. Como o dos estudantes e professores do Centro Educacional Tecnológico da Amazônia (Cetam). Na quinta-feira (7), um grupo de 23 alunos e docentes compareceu à sede da Fundação Hemopa, para doar sangue, como parte da 10ª campanha “Aluno Sangue Bom”, da instituição. A enfermeira e professora Dulce Quadros, 23, estava entre eles.

Dulce informou que participaram da ação estudantes dos cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. “Estamos fazendo doações ao longo da semana, e a meta é conseguir 300 doações, inclusive, levando ao Hemopa doadores externos (ao Cetam)”, destacou a professora. Segundo Dulce, os estudantes se sentem animados com a oportunidade de demonstrar solidariedade, amor ao próximo. A enfermeira também se programou para doar sangue, e isso antes de seguir viagem para Curuçá. “Participar dessa ação reforça o meu sentido de profissional como enfermeira em poder auxiliar as pessoas, em especial, no verão, quando se observa uma queda nas doações de sangue”, acrescenta.

Quem também está engajada com as doações é a estudante de Técnico em Enfermagem, Vitória Miranda, 21. “Eu vim pela primeira vez, eu gostei, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, porque uma doação de sangue ajuda até quatro vidas”, afirmou, Vitória ressaltou que há um índice elevado de acidentes em julho, e, então, as doações de sangue ganham maior relevância.

Redução

Como explica Juciara Farias, do Hemopa, “em julho, período de férias escolares, a média de redução varia entre 20% a 30%, em função, na maioria das vezes, do deslocamento de pessoas para outras cidades ou estados, fazendo com que o comparecimento de voluntários nos serviços de coleta de sangue seja reduzido”. Diante disso, a Fundação Hemopa desenvolve ações estratégicas para manter o estoque de sangue regular, visando atendimento satisfatório das demandas transfusionais da rede hospitalar. Entre elas, figuram: agendamento de doação de sangue, por meio do 0800.280.8118; Caravana Solidária, que transporta pequenos grupos de doadores, em um micro ônibus do Hemopa, que apanha os voluntários e leva até o serviço de coleta de sangue, e devolve os doadores para o local de origem.

Funciona também a descentralização da coleta de sangue com a disponibilidade de duas unidades móveis de coleta de sangue. As parcerias com instituições públicas, privadas e ONG´s também são fundamentais para manter estoque de sangue. Até final deste ano, o Hemopa pretende inaugurar a Unidade de Coleta de Sangue Metrópole no Shopping Metrópole, em Ananindeua.

Como doar sangue?

Para doar sangue, o voluntário precisa atender os critérios básicos para efetivar a coleta de sangue em uma das 11 unidades de coleta da hemorrede estadual, no Pará. O Hemopa tem uma média de 180 doadores por dia, e o gesto de amor com o o receptor representa o respeito à vida,

Um doador precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal); mais de 50 kg; estar bem alimentado (não pode estar de jejum); dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação; não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação; ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres. Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Sobre o funcionamento da hemorrede, pode-se acessar: http://www.hemopa.pa.gov.br/site/Enderecos.html.