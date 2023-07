​Doação de órgãos de menino vítima de afogamento mobiliza profissionais do Hospital Abelardo Santos

Profissionais do Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, participaram de uma cerimônia emocionante na noite da última terça-feira (04). Foi o momento em que eles se despediram de um menino de seis anos, internado ​​desde o último dia 25 na unidade, vítima de afogamento e que teve morte cerebral decretada. A família do garoto autorizou a doação de órgãos, desde que ele estivesse vestido de super-herói. E assim foi feito.

Enquanto o diagnóstico era fechado pelos médicos, a equipe de captação de órgãos da unidade conversava com os familiares explicando o processo e a importância da ação.

“Estamos construindo a cultura de captação de órgãos aqui no Estado e, principalmente, em nossa capital. Hoje, o HRAS vive um marco histórico de construção e fortalecimento de doações. O nosso objetivo principal, além de captar órgãos de pacientes em morte encefálica, é conseguir captar as córneas, que temos mais oportunidades devido ao maior número de óbitos serem de coração parado, ou seja, de pessoas com doenças existentes”, explicou o enfermeiro Daniel Tapajós, membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT).

O processo cirúrgico de captação de órgão dura em média de 4 a 5 horas. No caso deste paciente, a equipe foi composta por 13 profissionais. Antes da retirada, existe o cuidado em abordar e conversar com os parentes do paciente. O enfermeiro Daniel explica que são realizados treinamentos, estudos e capacitações para que haja um reconhecimento eficaz do potencial doador e, principalmente, uma abordagem humanizada para que se consiga acolher a família.

Existem dois tipos de possibilidades de doação: a primeira é por morte encefálica, na qual se consegue captar a maioria dos órgãos como rins, fígado, coração, córnea, entre outros. Já a captação por coração parado é realizada após o óbito do potencial doador, levando em consideração critérios de avaliação para a córnea, que é o único órgão que se consegue aproveitar após este diagnóstico.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é uma unidade da rede pública de saúde do Governo do Pará, com 340 leitos de internação, entre clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), adultos e pediátricos. A unidade é administrada pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).