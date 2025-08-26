DIU: método contraceptivo com efetividade acima de 99% é disponibilizado de forma gratuita em Belém

O dispositivo intrauterino (DIU) é um método contraceptivo de alta eficácia na prevenção à gravidez — segundo o Ministério da Saúde, sua taxa de efetividade é acima de 99%, um índice maior que o da pílula anticoncepcional. Em Belém, a aplicação do dispositivo é oferecida de forma gratuita e realizada nas unidades de saúde UBS Marambaia, Combu e Providência. Para ter acesso ao dispositivo, a mulher precisa se dirigir a uma das unidades, encaminhada por um médico ou enfermeiro, mas também pode procurar o serviço de forma espontânea. As três unidades são porta aberta para aplicação.

Protocolo

A paciente pode ser encaminhada pela unidade do bairro onde mora, mas também pode se dirigir espontaneamente a uma das unidades que realizam a aplicação. Ela realiza uma consulta inicial, onde a equipe a entrevista para conhecer mais do histórico de saúde e explica como será o procedimento. Depois, são realizados exames, e posteriormente é agendada a data de aplicação.

Vantagens

O DIU pode ser inserido em qualquer momento da vida reprodutiva, inclusive em mulheres que não tiveram filhos, desde que esteja descartada a possibilidade de gravidez. Adolescentes também podem usar o DIU, desde que já tenham vida sexual ativa. Para realizar o procedimento, precisam estar acompanhadas de um responsável.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a principal vantagem é o método ter duração de até 10 anos. Além disso, não é considerado abortivo e não provoca doença inflamatória pélvica e nem infertilidade, e pode ser removido a qualquer momento pelo profissional de saúde, quando a mulher assim o desejar, com acompanhamento garantido.

Planejamento reprodutivo

O SUS oferece a aplicação do dispositivo de forma gratuita no Brasil desde 2017. Em Belém, a primeira unidade municipal a realizar o procedimento foi a UBS da Marambaia, em 2020. Nessa unidade, de janeiro até 18 de agosto foram atendidas 67 mulheres para o procedimento, das quais 56 fizeram inserção do DIU e 11 a retirada.

Como ter acesso ao DIU pelo município

Para ter acesso ao dispositivo, a mulher precisa se dirigir a uma das unidades que realizam o procedimento (UBS Marambaia, Combu ou Providência). Ela pode ser referenciada pela unidade de saúde do seu bairro, encaminhada por um médico ou enfermeiro, mas pode também espontaneamente buscar o serviço, pois as unidades são porta aberta para a aplicação do DIU.

Dias e horários:

UBS da Marambaia – De segunda a sexta, de 7h30 às 10h,

UBS da Providência – De segunda a quarta, de 8h às 12h e de 14h às 16h30) para triagem. A inserção é feita às segundas, de manhã e à tarde.

UBS do Combu – De segunda a sexta, das 10h até às 17h.



Documentação necessária para a abertura do prontuário:

Cópia do RG com CPF;

Cópia do comprovante de residência de Belém;

Cópia do cartão SUS;

Se tiver exames de ultrassonografia transvaginal e preventivo recente, precisa levar. Caso não possua, é feita a solicitação desses e de outros possíveis exames na unidade.

No caso da UBS do Combu, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) realizam busca ativa com as mulheres ribeirinhas e agendam a aplicação.

Já as mulheres que residem na parte continental de Belém precisam ser referenciadas por outra unidade de saúde e levar a documentação mais a USG Transvaginal. Caso não tenham sido encaminhadas, é realizado um acolhimento e uma avaliação médica da paciente.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades