Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

DIU: método contraceptivo com efetividade acima de 99% é disponibilizado de forma gratuita em Belém

Adolescentes também podem usar o DIU, desde que já tenham vida sexual ativa

Ayla Ferreira*
fonte

O DIU pode ser inserido em qualquer momento da vida reprodutiva. (Foto: Élida Miranda)

O dispositivo intrauterino (DIU) é um método contraceptivo de alta eficácia na prevenção à gravidez — segundo o Ministério da Saúde, sua taxa de efetividade é acima de 99%, um índice maior que o da pílula anticoncepcional. Em Belém, a aplicação do dispositivo é oferecida de forma gratuita e realizada nas unidades de saúde UBS Marambaia, Combu e Providência. Para ter acesso ao dispositivo, a mulher precisa se dirigir a uma das unidades, encaminhada por um médico ou enfermeiro, mas também pode procurar o serviço de forma espontânea. As três unidades são porta aberta para aplicação.

VEJA MAIS

image Implanon no SUS: entenda sobre o novo implante contraceptivo gratuito
O efeito colateral mais comum do Implanon é a mudança no padrão de sangramento menstrual

image DIU: especialista diz que inserção do método é segura; veja como minimizar os riscos do procedimento
Médica explica que casos como o da defensora pública paraense que morreu após a tentativa de inserção do método contraceptivo são raras

Protocolo

A paciente pode ser encaminhada pela unidade do bairro onde mora, mas também pode se dirigir espontaneamente a uma das unidades que realizam a aplicação. Ela realiza uma consulta inicial, onde a equipe a entrevista para conhecer mais do histórico de saúde e explica como será o procedimento. Depois, são realizados exames, e posteriormente é agendada a data de aplicação. 

Vantagens

O DIU pode ser inserido em qualquer momento da vida reprodutiva, inclusive em mulheres que não tiveram filhos, desde que esteja descartada a possibilidade de gravidez. Adolescentes também podem usar o DIU, desde que já tenham vida sexual ativa. Para realizar o procedimento, precisam estar acompanhadas de um responsável.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a principal vantagem é o método ter duração de até 10 anos. Além disso, não é considerado abortivo e não provoca doença inflamatória pélvica e nem infertilidade, e pode ser removido a qualquer momento pelo profissional de saúde, quando a mulher assim o desejar, com acompanhamento garantido.

Planejamento reprodutivo

O SUS oferece a aplicação do dispositivo de forma gratuita no Brasil desde 2017. Em Belém, a primeira unidade municipal a realizar o procedimento foi a UBS da Marambaia, em 2020. Nessa unidade, de janeiro até 18 de agosto foram atendidas 67 mulheres para o procedimento, das quais 56 fizeram inserção do DIU e 11 a retirada. 

Como ter acesso ao DIU pelo município

Para ter acesso ao dispositivo, a mulher precisa se dirigir a uma das unidades que realizam o procedimento (UBS Marambaia, Combu ou Providência). Ela pode ser referenciada pela unidade de saúde do seu bairro, encaminhada por um médico ou enfermeiro, mas pode também espontaneamente buscar o serviço, pois as unidades são porta aberta para a aplicação do DIU.

Dias e horários:

UBS da Marambaia – De segunda a sexta, de 7h30 às 10h,
UBS da Providência – De segunda a quarta, de 8h às 12h e de 14h às 16h30) para triagem. A inserção é feita às segundas, de manhã e à tarde.
UBS do Combu – De segunda a sexta, das 10h até às 17h.


Documentação necessária para a abertura do prontuário:

  • Cópia do RG com CPF;
  • Cópia do comprovante de residência de Belém;
  • Cópia do cartão SUS; 

Se tiver exames de ultrassonografia transvaginal e preventivo recente, precisa levar. Caso não possua, é feita a solicitação desses e de outros possíveis exames na unidade.
No caso da UBS do Combu, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) realizam busca ativa com as mulheres ribeirinhas e agendam a aplicação.

Já as mulheres que residem na parte continental de Belém precisam ser referenciadas por outra unidade de saúde e levar a documentação mais a USG Transvaginal. Caso não tenham sido encaminhadas, é realizado um acolhimento e uma avaliação médica da paciente.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

diu

diu gratuito

metódo contraceptivo
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda