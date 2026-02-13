Distritos de Outeiro e Icoaraci dão largada ao CarnaBelém 2026 nesta sexta-feira (13)

Outeiro e Icoaraci dão início, nesta sexta-feira (13), à programação oficial do CarnaBelém 2026, abrindo o calendário de eventos que deve movimentar os distritos de Belém durante todo o período de Carnaval. Na capital, o trio elétrico está mais uma vez de volta às ruas para a alegria dos foliões. Entre sexta-feira e terça-feira (17), haverá o Circuito Psica da Velha Chica, no Complexo Ver-o-Rio, além do Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica).

OUTEIRO

Outeiro está entre os distritos que abrem oficialmente a programação do CarnaBelém 2026. A festa se concentrará no Pistão da Água Boa e, de sexta (13) a quarta (18), a ilha recebe apresentações de DJs, bandas locais, arrastões culturais, além do tradicional desfile das escolas de samba.

ICOARACI

O tradicional desfile das escolas de samba toma conta das ruas de Icoaraci e, assim como em Outeiro, abre oficialmente a programação do CarnaBelém 2026. A partir das 21h de sexta-feira (13), os moradores da Vila Sorriso poderão se concentrar na rua 15 de Agosto (4ª Rua) para prestigiar o desfile das agremiações tradicionais.

A programação em Icoaraci segue até o quarta-feira (18), com trio elétrico e apresentações musicais. O encerramento do circuito do Carnaval de Rua será com o Bloco Rabo do Peru, tradicionalmente responsável por animar os foliões na Quarta-Feira de Cinzas.

MOSQUEIRO

Já a programação do CarnaBelém 2026 em Mosqueiro iniciará no sábado (14) e seguirá até quinta-feira (19) e contempla toda a ilha. Haverá atrações diárias que percorrerá o Aeroporto, a Vila, o Carananduba, o Ariramba, a Baía do Sol e o Chapéu Virado.

Os foliões poderão aproveitar os bloquinhos de rua e as apresentações musicais com atrações locais, além do tradicional desfile das escolas de samba Peles Vermelha e Piratas da Ilha, retomando a tradição e fortalecendo a cultura carnavalesca da bucólica.