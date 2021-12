Distrito de Mosqueiro realiza o 136º Círio em Louvor à Nossa Senhora do Ó

Os devotos de Nossa Senhora do Ó que moram no distrito de Mosqueiro, celebram neste domingo (12), o 136° Círio em homenagem a Santa padroeira da ilha. Com o tema "Maria, Mãe da Evangelização – a conversão pastoral a serviço da igreja", a festividade reúne centenas de fiéis que percorrem as principais ruas de Mosqueiro em procissão. Pelo segundo ano consecutivo, a caminhada não teve a tradicional corda, para evitar aglomerações, e cuidados contra a covid-19, com uso de máscaras e higienização das mãos, foi redobrado, de acordo com a organização.

O cônego Cristóvão Freitas, pároco da igreja de Nossa Senhora do Ó, aguarda um círio de paz, de renovação da esperança e de reanimação da fé dos devotos.

“A ciência está fazendo sua parte com vacinação, mas nós precisamos fazer a nossa, nos vacinando, sendo prudentes, usando máscaras e confiando em Deus para superarmos tudo que foi impactado pela pandemia”, afirma.

Agenda do círio de Nossa Senhora do Ó 2021:

Trasladação - dia 11 - sábado

Saída da imagem às 18h30 - Igreja Matriz

Chegada à Capela do Sagrado - Chapéu Virado

Procissão do círio

Saída da Capela do Sagrado – às 7h

Chegada à igreja Matriz – Vila - às 11h.