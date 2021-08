Dirigentes de Peregrinações do Círio passarão por formação neste domingo

O livro das peregrinações do Círio 2021 será divulgado neste domingo (15), a partir das 10h, durante a “Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação”. O evento será transmitido pela TV Nazaré e redes sociais. O tema do Círio deste ano é "O Evangelho da Família na casa de Maria", numa alusão à festividade que segue sem procissões presenciais, devido à pandemia de covid-19.

Outras novidades e informações devem ser divulgadas no programa deste domingo. Estarão participando a diretoria de evangelização; o coordenador Albano Martins; padre João Paulo de Mendonça Dantas, revisor e orientador do livro; além do padre Francisco Cavalcante, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN); e dom Antônio Assis Ribeiro e dom Alberto Taveira Corrêa. O programa será reprisado no dia 22 de agosto, no mesmo horário.

A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi criada em 1972, pelo padre Giovanni Incampo, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Círio. Os kits com uma Imagem de Nossa Senhora, 10 cartazes e 10 livros, serão vendidos a partir de agendamento das paróquias, na loja Lírio Mimoso, ao custo de 26,00 reais cada kit, somente mediante ofício dos párocos, não será vendido para o público em geral.

Já os livros serão vendidos após a Missa do Mandato, no valor de R$ 4,00, para o público em geral, também na loja Lírio Mimoso e pela loja virtual no link ttps://basilicadenazare.com.br/loja/. Serão impressos 45 mil exemplares do livro este ano.

O início das peregrinações começa após a Missa do Mandato, quando são abençoadas as imagens dos devotos. A celebração está marcada para o dia 23 de agosto, data em que todas as missas serão "Missas do Envio". Isto é, em todas as missas do dia os fiéis podem levar suas imagens de Nossa Senhora de Nazaré para serem abençoadas, na Basílica Santuário.

As missas estão marcadas para os horários 7h, 8h30, 12h e às 18h, a missa oficial, com celebração de dom Antônio Assis Ribeiro. Para os organizadores, a Missa do Mandato marca oficialmente o primeiro ato da Festividade Nazarena. O acesso à Basílica Santuário, neste dia, respeitará o limite permitido, assim como todas as normas de segurança sanitárias para evitar o contágio pela covid-19.

Serviço:

Manhã de Formação de Dirigentes de Peregrinação

Data: 15/08

Transmissão pela TV Nazaré, canal 30

Horário: 10h

Venda de kits e livros na Loja Lírio Mimoso, R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n. Valor: R$ 26,00 (somente para Paróquias)

Livro: R$ 4,00 (para o público em geral)

Link loja virtual: https://basilicadenazare.com.br/loja/

Dia do Envio

Data: 23/08

Horários das missas: 7h, 8h30, 12h, 18h

Local: Basílica Santuário