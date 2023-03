Diretoria da Festa promove segunda edição do Caminho do Círio

Caminhadas para dar forma à principal rota do Círio de Nazaré. Este é o objetivo do projeto Caminho do Círio, que nesta noite de quinta-feira (9), teve a segunda edição em Belém. De acordo com o coordenador geral da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Salame, a ideia é demarcar o trajeto oficial da Grande Procissão, com uso de plaquinhas e até tótens com QR Code, para facilitar o conhecimento do percurso para pessoas de fora, que tendem a vir a Belém, em maior frequência, cada vez mais, e não conhecem o trajeto tradicional.

"Estamos conversando com a prefeitura. Temos uma proposta de sinalizar esse caminho com plaquinhas, como as placas de rua. E, estamos aproveitando agora em função da Campanha da Fraternidade, que tem o tema “Fraternidade e Fome - “Dai-lhes vós mesmos de comer”, para entregar sopa para as pessoas em condição de rua”, explicou o coordenador Antônio Salame, minutos antes da andança começar próximo das 20h, desta quinta-feira.

Com saída debaixo de uma chuva fina, a pernada começou com um pequeno grupo de devotos católicos, além de diretores da Diretoria da Festa e de um grupo de Guardas da Santa, que dava apoio às pessoas em meio ao trânsito da cidade.

A caminhada tomou às ruas a partir da Praça Dom Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha. O destino final era a Praça Santuário em Nazaré, mas já na saída da avenida Portugal entrando no Boulevard Castilhos França, na altura do Complexo do Ver-o-Peso, houve a primeira parada da noite, para distribuir copos de sopa e pães às pessoas em situação de rua.

Seis totens com QR Code no Caminho do Círio

O coordenador Antônio Salame também informou que o projeto Caminho do Círio programa a instalação de seis totens em pontos estratégicos das ruas do trajeto oficial do Círio, a fim de se ter a informação do número de pessoas que, ao longo do ano, vêm a Belém e fazem o percurso.

“Estamos com o QR Code em mãos, precisamos ainda de autorização do Iphan para instalar os totens (o trajeto integra o patrimônio histórico da capital paraense)”, disse Salame.

O coordenador disse ainda que a ideia é de o peregrino focar com o celular no QR Code do tótem, fazer a inscrição informando nome e email, por exemplo. Na medida que a pessoa for passando pelos seis totens, ela terá a passagem registrada. Ao chegar no último, na Praça Santuário, o visitante receberá, no e-mail informado, um certificado de que ele fez o Caminho do Círio.

As tratativas com os órgãos competentes prosseguem para a instalação dos totens. Enquanto isso , o projeto, que teve a primeira caminhada em fevereiro, está previsto para acontecer sempre na segunda quinta-feira de cada mês. A próxima caminhada será no dia 13 de abril.