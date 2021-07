Diretoria da Festa não confirma Círio presencial neste ano

A Diretoria da Festa de Nazaré, entidade que divide com a Arquidiocese de Belém a realização do Círio, não confirma que a festa, neste ano, será presencial. Ao menos não por enquanto. Um anúncio oficial só deve ser feito no dia 8 de agosto, como já havia sido divulgado.

Um veículo de comunicação local afirmava que "havia chances" de a festividade ser realizada neste ano de forma totalmente presencial. Citava uma fonte ligada à Diretoria da Festa e dados da situação epidemiológica da covid-19 no Pará.

Esse cenário ainda pode mudar e ainda depende como o estado ficará após o veraneio e avanços da campanha de vacinação. A Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré descarta quaisquer possibilidades antes de um anúncio público e oficial.