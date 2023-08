Diálogos Amazônicos: Helder agradece participação de mais de 27 mil pessoas

O governador Helder Barbalho divulgou, em seu perfil no Instagram, que mais de 27 mil pessoas participaram do “Diálogos Amazônicos”, evento que terminou neste domingo (6) e antecede Cúpula da Amazônia. Agora, representantes de movimentos sociais, do setor produtivo, além de ambientalistas, ativistas, e populações tradicionais, a exemplo dos povos indígenas, aguardam com atenção a Cúpula da Amazônia, com os chefes de estados dos países que detêm parte da floresta Amazônica em seu território: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Helder agradeceu a todos que participaram do evento, que iniciou na sexta-feira (4), e trouxeram questões importantes a respeito da região Amazônica. “Chegando ao final dos Diálogos Amazônicos, neste domingo (6), queria agradecer a participação social. Foi fantástico, chegando a 27 mil inscritos. A sociedade Amazônica aceitou o chamamento e veio participar, falar aquilo que pensa, aquilo que deseja, opinar sobre a nossa região, sugerir, mostrar as nossas dificuldades, mas também as nossas soluções”, disse ele.

“Floresta viva e gente. Todos juntos em favor da nossa população Amazônica e da nossa região, e preservando a floresta. (...) Parabéns a toda equipe do Governo do Pará. Parabéns ao Governo Federal e a sociedade brasileira. (...) É Belém, sede dos Diálogos Amazônicos e, a partir de terça-feira (8), a Cúpula da Amazônia”, acrescentou Helder.