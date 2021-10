Diácono que saiu de Belém pedalando chegou a Aparecida (SP) nesta segunda-feira

O diácono Silvio Ataíde - permanente da Catedral Metropolitana de Belém - que saiu pedalando da capital paraense no dia 5 de setembro com destino a Aparecida (SP), chegou ao seu destino na manhã desta segunda-feira (11). O percurso visa angariar fundos para a construção do Centro de Apoio da Associação de Renais Crônicos e Transplantados do Pará, uma Organização Social sem fins lucrativos.

“Cheguei muito bem, apesar de que quando saí de Cachoeira Paulista até Aparecida o tempo estava fechado, com chuva leve. Cheguei por volta das 11h em Aparecida. Já estou alojado no hotel dos redentoristas. Automaticamente minha bandeira já foi fincada, por causa da chuva ainda não fiz a entrega oficial com nomes das pessoas que pediram graças. Apenas à noite vou deixar ela no local onde vai ser acolhida”, destaca Silvio Ataíde.

O diácono passou por dez estados brasileiros, até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida. A viagem durou cerca de 37 dias e teve mais de 4 mil km. Ao longo de todo o percurso o diácono teve paradas programadas em alguns municípios.

“O trajeto foi uma experiência muito boa em questão de conhecimento. Vivenciei muita situação de miséria, pobreza, escravidão, problemas territoriais em relação a estrada. Muitas estradas estavam danificadas e isso tudo foi algo que me impressionou muito, pois é algo que dificulta o transporte de toda a sociedade que precisa transitar naquele local. A situação da escrividão foi falada inclusive por pessoas que viveram a situação. Isso eu vivenciei e testemunhei e aí pude compreender um pouco como as pessoas saem de suas cidades em busca de algo melhor ou se sujeitam a ser escravos dos outros”, relata o diácono.

Após a chegada em Aparecida, o religioso foi convidado a conduzir a missa celebrada nesta terça-feira (12). “Vai ser uma honra celebrar e participar desta celebração dentro do segundo maior santuário do mundo e o maior santuário do Brasil. Porém, é sempre uma grande alegria participar de todas as celebrações, seja onde for. Nesta viagem, participei de celebrações em muitos lugares humildes, capelas simples, mas muito bem acolhidas. Nosso senhor está em qualquer lugar, seja o mais humilde dos lugares até o mais luxuoso, depende muito de quem o acolhe”, explica.

Ainda segundo o diácono, devido a problemas emocionais e pessoais, ele não irá retornar a Belém de bicicleta. Ele virá em uma viagem aérea no dia 14 de outubro. “A equipe que me ajudou em todo o tempo nesta campanha "Silvio pedal da fé" conseguiu comprar a passagem de volta para mim e para a bicicleta. Apesar disso, creio que eu fiz um terço da viagem prometida. Queimei duas etapas, uma no Piauí e outra na Bahia. Os demais foram feitos de bicicleta sem problema nenhum”, conclui Silvio Ataide.

A equipe do diácono e os renais crônicos ainda estão recebendo doações. Quem tiver interesse em ajudar poderá enviar um PIX para o CPF de Silvio Ataíde (128.617.662-04). Ou depósito na conta do Banco do Brasil, agência 3074-0 e conta corrente 107629-9.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)