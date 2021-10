Dia Nacional do Livro será celebrado com Ecofeira Literária em Belém

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), por meio da Coordenação de Educação Ambiental e Desenvolvimento de Comunidades (CEADC), realiza nesta sexta (29) e sábado (30) uma Ecofeira literária. O evento contará com lançamento e vendas de livros de temática socioambiental. Além disso, narração de histórias sobre a natureza, saraus de poesia e shows musicais farão parte da programação.

Não é a primeira vez que a Ecofeira será realizada. Quinzenalmente, são feitas exposições para fortalecer a bioeconomia circular e criativa do município. Para Claudia Kahwage, coordenadora do CEADC, desta vez, o evento ganha a temática literária com o objetivo de envolver a população na literatura ligada aos recursos naturais e ecossistemas. "Nesses dois dias de programação, vamos ter diversos editores expondo e vendendo livros. Também teremos distribuição gratuita de alguns exemplares para que as pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a esse tipo de leitura sobre o meio ambiente", explica a coordenadora.

Ler sempre será uma atividade que abre portas para a informação e capacitação de pessoas, acrescenta Claudia Kahwage. Para ela, a criação da feira temática é importante para o fomento da educação sobre a região amazônica. Vários sebos, o nome popular dado a livrarias que compram, vendem e trocam livros usados, farão parte dos expositores. "Esses setores também tem um caráter de sustentabilidade e ato de compartilhamento dos livros podem influenciar na atitude ecológica", ressalta

Cerca de 13 expositores farão parte da programação e respeitando todas as medidas de controle sanitário, devido ao protocolo a covid-19. A Ecofeira Literária irá ocorrer na Praça Milton Trindade, o antigo Horto Municipal, localizado na Rua dos Mundurucus, no bairro Batista Campo. Os horários são diferentes nos dois dias. Na sexta-feira (29), a programação será das 15 às 20h. No sábado (3), de 8h às 12h.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)