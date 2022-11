Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue: Hemopa conta com programação comemorativa nesta sexta

Cerca de 5 mil coletas de sangue mensais são realizadas no Pará, conforme dados da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), divulgados nesta terça-feira (22). E, em celebração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado na próxima sexta-feira (25), a sede da Fundação Hemopa, em Belém, contará com uma programação especial, como forma de parabenizar todos aqueles que fazem parte da corrente de solidariedade. Será a partir das 8h, na avenida Serzedelo Correa, bairro da Batista Campos.

Durante a programação, haverá certificação dos vencedores da Gincana Solidária, que consiste na participação de órgãos públicos estaduais, inclusive, hospitais públicos, que enviaram mais doadores, ao longo do mês de novembro. Logo em seguida, será realizado um momento para cantar parabéns de celebração da data, com direito a bolo temático da campanha. A comemoração será encerrada com apresentação de grupos culturais.

A ação faz parte de uma campanha comemorativa, que leva o tema “Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões” e é destinada a mobilizar os doadores voluntários, para manter o estoque estratégico do banco estadual de sangue, responsável por abastecer hospitais públicos e privados em todo o Pará. A mobilização se estenderá até 30 de novembro, visando incentivar e aumentar a doação de sangue no Pará.

A campanha de novembro, a maior e mais importante do calendário da hemorrede brasileira, conforme detalha nota do Hemopa, oferece suporte para o atendimento das demandas hospitalares em dezembro, cujo período de férias e festas de final de ano impactam no número de bolsas coletadas.

Para doar sangue é preciso

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas;

- Para quem teve covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Confira os pontos de coleta

Hemocentro Belém

Endereço: travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábado: das 7h30 às 17h

Contato: 0800 280 8118

Posto de coleta do Castanheira

Endereço: rodovia BR-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h; sábados: das 7h30 às 17h; domingos: das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118

Posto de coleta do Pátio Belém

Endereço: travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30

Hemocentro de Castanhal

Endereço: rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social)

Hemocentro de Santarém

Endereço: avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Fone: (93) 3524-7550

Hemocentro de Marabá

Endereço: rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópolis do Incra)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Contato: (94) 3312-9150

Hemonúcleo de Abaetetuba

Endereço: avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30

Contato: (91) 98568-3396

Hemonúcleo de Altamira

Endereço: avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30

Contato: (93) 98415-6282

Hemonúcleo de Capanema

Endereço: rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30

Contato: (91) 98568-3339

Hemonúcleo de Redenção

Endereço: avenida Santa Tereza, s/n, Centro

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

Contato: (94) 98414-3955

Hemonúcleo de Tucuruí

Endereço: avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Contato: (94) 98415-9006