Dia Nacional de Controle da Asma: entenda como fazer o tratamento certo da doença

Nesta terça-feira (21), é celebrado o Dia Nacional de Controle da Asma, doença crônica que atinge os pulmões, causando inflamação das vias aéreas e sintomas como falta de ar, tosse, sensação de aperto e chiado no peito que ocorre pela obstrução da passagem de ar pelos brônquios inflamados. O objetivo da data é chamar atenção para a conscientização de que a asma é uma doença tratável, que permite ao paciente ter qualidade de vida se controlada. No Brasil, a doença atinge aproximadamente 20 milhões de pessoas e está entre a terceira e quarta causa de hospitalização no Serviço Único de Saúde (SUS).

O médico pneumologista Rubens Tofolo Junior explica que para ser diagnosticado, o paciente deve ser submetido a um exame chamado espirometria. Já o tratamento é feito a longo prazo através do uso de anti-inflamatórios, que são corticoides inalados associados a medicação broncodilatadora de ação rápida ou longa.

Contudo, o especialista ressalta que se não estiver controlada, a asma pode ser fatal. "A asma quase fatal, forma mais grave da doença, é a que pode causar ataque súbito acompanhado de parada respiratória. Essa apresentação é responsável por cerca de 16% dos casos da doença, de acordo com um estudo brasileiro. Foi esta a causa da morte da escritora e apresentadora Fernanda Young, em 2019", relembra.

O tratamento da asma depende dos fenótipos da doença, classificados da seguinte forma: asma de início na infância, asma relacionada a obesidade, asma de início na fase adulta, asma ocupacional, asma na gestação, asma desencadeada por aspirina e asma associada a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

"Deve-se tratar também as patologias que podem piorar o curso da doença como rinossinusites, refluxo gastroesofágico, bronquiectasias, distúrbios psiquiátricos e DPOC", pontua Rubens Tofolo Junior.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a doença pode variar a gravidade dos sintomas de acordo com cada paciente. A asma pode ser classificada em leve, moderada e grave e, independentemente da gravidade, existem caminhos e alternativas para manter a asma sob controle. A doença é considerada grave e/ou de difícil controle quando o paciente não alcança os níveis adequados de controle. Apesar de representarem a minoria entre o total de pacientes com asma (5 a 10%), os brasileiros com asma grave vão ao hospital até 15 vezes mais do que os pacientes com asma leve ou moderada e são até 20 vezes mais hospitalizados. Por isso, é fundamental consultar um médico especialista, pneumologista e/ou alergologista, de forma a adequar o tratamento às necessidades específicas de cada paciente. No Brasil, apenas 9% dos pacientes com asma têm a doença 100% controlada, e 34% não possuem nenhum controle dos sintomas.

Com o tratamento adequado é possível viver praticamente sem sintomas. "Basta fazer as medicações e recomendações prescritas pelo pneumologista que consegue ter um excelente controle em 95 porcento dos casos. Recomenda-se também fazer atividade física e evitar ao máximo a exposição aos alérgenos. Umidificar o ambiente e manter-se bem hidratado. Esta data é importante justamente para lembrar ao asmático que ele precisa fazer o tratamento de forma adequada. Muitos não fazem o tratamento de manutenção de forma adequada, por isso, podem evoluir para a forma grave da doença e inclusive morrer", acrescenta o pneumologista.

Confira algumas recomendações para manter o controle da doença: