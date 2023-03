Dia Municipal da Doutrina Espírita é celebrado em Belém

Na noite desta quinta-feira (9), espíritas da capital paraense estiveram no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, para participar do evento comemorativo ao Dia Municipal da Doutrina Espírita, promovido pela Sociedade Espírita Lírio do Vale. Enquanto o Dia Nacional do Espiritismo é celebrado em 18 de abril, em Belém, em 10 de Março, há a comemoração local, que foi sancionada por meio da Lei Municipal 9.704 de 2021. A celebração contou com a presença de instituições espíritas e teve como programação principal a palestra proferida por Douglas Lopes, presidente da organizadora.

Durante o evento, o presidente da Sociedade Espírita Lírio do Vale, proferiu a palestra “Revolução e renovação, os caminhos do espírito para a evolução” (Sidney Oliveira/O Liberal)

“Revolução e renovação, os caminhos do espírito para a evolução” foi o tema da palestra proferida pelo presidente da Sociedade Espírita Lírio do Vale, Douglas Lopes. Ele explicou que a doutrina espírita é reconhecida como uma religião que promove o bem-estar psicossocial ao ser humano, tendo seu aspecto científico, e vem colaborando junto a outras ciências que investigam o mundo espiritual, que são os universos paralelos. “A OMS, em seu CID10, reconhece as obsessões espirituais como um assunto de utilidade pública”, afirmou.

Douglas Lopes comenta que a relevância do espiritismo em Belém e no Pará é devido à inúmera procura de pessoas pelo seu bem-estar psicossocial. “Nós percebemos que há em Belém uma crescente de pessoas querendo conhecer, fazer parte da doutrina, pois estão aparecendo várias doenças onde não se tem a origem. O doutor Délcio Andoli e Sérgio Felipe, que são nomes renovados na pesquisa do mundo extrafísico, encontraram no corpo espiritual [o princípio de enfermidades] através das lentes das câmeras hoje muito sensíveis”, declarou.

A história do espiritismo em Belém é antiga, na verdade, a Cidade das Mangueiras é pioneira nos fenômenos espíritas, assegura Douglas Lopes: “Belém é pioneira! E teve no caso da Ana Prado, que foi o uma média notável, uma repercussão muito grande, onde o seu esposo, Eurípedes Prado, a magnetizou, e a partir dela, saiu elementos que até então se desconhecia, foi se dar o nome de ectoplasma, e esses elementos começaram a formar outras vidas ao lado dela. Então, foi na década de 30, 40, que estourou esses fenômenos de materialização em Belém do Pará, vindo cientistas de todas as partes do mundo à capital paraense”.

O presidente da Associação Espírita da Boa Vontade, Pedro Duarte, compareceu ao evento para acompanhar a programação ()

Durante a programação, também foram realizadas as apresentações do palhaço Xantilly, do clube da Alegria Espírita, pelos 13 anos da Sociedade Espírita Lírio do Vale, além do ballet das bailarinas da Mocidade Espírita Legião do Bem (Melb). Pedro Duarte, presidente da Associação Espírita da Boa Vontade, compareceu ao evento para acompanhar a programação. Para ele, celebrar o Dia Municipal da Doutrina Espírita é importante, sobretudo, por ser uma data recente no calendário da cidade: “Este é um evento que repercute muito no movimento espírita, até porque é uma data ainda nova nesse calendário. Considerando que, recentemente, houve, digamos, a aprovação pelo poder municipal desta data, a importância de comemorá-la focaliza, principalmente, na divulgação da doutrina espírita, que é um dos maiores, digamos assim, objetivos da doutrina”