DIA MUNDIAL SEM CARRO: Belém é a oitava capital com maior estrutura para bicicletas

No dia 22 de setembro, cidades do mundo inteiro celebram o Dia Mundial Sem Carro. O objetivo é conscientizar acerca do uso excessivo de carros e estimular outras alternativas de mobilidade que não ocupem tanto as vias com deslocamentos individuais. Entre as opções, o transporte público e as bicicleta. Em Belém, a oitava capital do Brasil em malha cicloviária — como aponta a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) —, diversos debates sobre mobilidade urbana e atividades em defesa do uso consciente dos outros meios de transporte são realizadas.

Desde o início da pandemia, a venda de bicicletas teve um aumento no Brasil. No primeiro semestre, o aumento foi de 34,17% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Os dados são da Aliança Bike, associação que reúne lojistas e empresas voltadas para o mercado de bicicletas. Apesar dos avanços na inclusão de meios de transporte mais sustentáveis, a preferência pelo automóvel aumentou.

Devido aos protocolos sanitários e o distanciamento social, o transporte público, para quem tinha a opção, passou a ser evitado. O Instituto de Pesquisa Route Automotive, entre os dias 24 de março e 07 de abril, realizou um levantamento apontando que 82,4% dos entrevistados utilizam o carro como principal meio de locomoção. Já 44,7% usam táxi ou aplicativos. O ônibus vem logo depois com 26,3% e outros 27,4% dos entrevistados se deslocam a pé. A pesquisa foi realizada em nove cidades, incluindo Belém.

No estado, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informa que, até agosto de 2021, a frota de veículos no Pará era de 2.309.075. Em 2020, no mesmo período, a frota era de 2.177.342, o que reflete um crescimento de 6%, na comparação dos números. Além disso, em vários pontos da cidade, no Dia Mundial Sem Carro, o órgão realiza atividades panfletárias para os ciclistas. O objetivo é alertar para a necessidade de implementar os equipamentos de segurança durante os trajetos.

Para Rafael Cristo, consultor em Trânsito, a capital tem grandes chances para abrigar ideias sustentáveis na mobilidade. "Belém do Pará é uma metrópole de apelo amazônico, sustentabilidade e o pulsar da mobilidade urbana, cortadas por rios, tornam ela singular entre as capitais brasileiras. Embora banhada por rios, não são aproveitadas as linhas fluviais ligando o distrito de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Com o avanço dessa iniciativa, poderíamos ver a implantação de estacionamento vertical, restrição de acesso de automóvel na área central e a integração entre os modais de transporte que existem na região", explica o especialista.

Carros costumam ocupar muito espaço para deslocamentos de uma ou duas pessoas. Essa é a reflexão do Dia Mundial sem Carro. (Ivan Duarte / O Liberal)

Semob faz campanha digital

Entre as outras ações realizadas para celebrar o dia, a Semob, de maneira digital, realizou uma campanha educativa pelas redes sociais. Elias Jardim, coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito, conta que até o final do ano a superintendência pretende implantar cerca de 30 quilômetros de ciclovias na cidade.

"Todas essas ciclovias vão se integrar às ciclofaixas existentes. Estamos em 8º lugar no ranking das capitas com maiores vias destinadas para os ciclistas. Em relação ao transporte público, a prefeitura estuda a possibilidade de implementar a linha fluvial, que liga o distrito de Icoaraci até o centro da cidade, agilizando e diminuindo o fluxo de carros nessa região", explica o coordenador.

É necessário, na opinião de Rafael Cristo, o incentivo e estruturas para outras formas de locomoção. Conforme as necessidades da adoção de hábitos mais saudáveis se tornam urgentes, as políticas públicas devem acompanhar a demanda. Para a saúde física, os benefícios de incluir a bicicleta pode melhorar condicionamento físico, na respiração, e até na imunidade.

"O grande desafio do Dia Mundial Sem Carro é sensibilizar o mundo da importância dos deslocamentos de forma sustentável e segura. Nos ajuda a refletir o quanto é necessário para humanidade compreender que as cidades são feitas para viver unidas e temos na capital paraense um potencial para esse crescimento", conclui o consultor em trânsito.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)