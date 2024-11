Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito tem ação educativa em Belém

Este domingo (17) é dedicado às pessoas que morreram no trânsito e, para lembrar a data, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou uma ação educativa na avenida João Paulo II, em Belém. A programação teve como objetivo conscientizar a população sobre as atitudes necessárias para garantir a segurança de todos, motoristas e pedestres, nas vias da capital paraense.

A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu, em 2005, o terceiro domingo de novembro como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito como forma de estimular instituições públicas e privadas, além de pessoas comuns e formadores de opinião pública, para realizarem ações específicas nas rodovias para tornar essa data um marco no calendário da preservação da vida no país.

Ação foi realizada pelo Detran e levou informações aos condutores de Belém (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Em Belém, as abordagens educativas realizadas pelo Detran e parceiros alertaram condutores e pedestres para o respeito às leis de trânsito, especialmente as atitudes que mais contribuem para preservar a vida nas estradas, entre elas o uso do capacete, o respeito à faixa de pedestre e ao cinto de segurança, as orientações de não dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, não usar o celular ao volante e respeitar os limites de velocidade.

Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran, explica que a escolha da João Paulo II para a realização da ação é estratégica. A avenida foi cenário de diversos acidentes de trânsito que resultaram em morte. “A gente precisa trabalhar onde tenha movimento e onde a gente consiga levar essas informações. A João Paulo é uma via que teve vários acidentes fatais. Isso foi fundamental para a nossa escolha”.

“Os órgãos de trânsito tentam conscientizar a população em geral para que a gente possa lembrar esse dia como um dia para que comecemos a tomar outras atitudes no trânsito, como pedestres e motoristas. Então, o evento é para que as pessoas possam saber que, por trás daquele número, existe um rosto, uma família, uma amigo que fica lembrado”, completa Gouveia.

Bento Gouveia: "A João Paulo é uma via que teve vários acidentes fatais. Isso foi fundamental para a nossa escolha" (Foto: Igor Mota / O Liberal)

De acordo com o diretor do Detran, grande parte dos acidentes é causado por motoristas embriagados. “São eventos que a gente consegue evitar. Muitas vezes, foi causado por uma falta de respeito à sinalização, alguém que bebeu… A maioria dos acidentes que temos observado têm bebida envolvida. Então, [a ação] é uma forma de conscientizar para que a gente possa fazer essa redução e tenhamos um trânsito mais humano e seguro”, finaliza.