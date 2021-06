Dia Mundial do Fusca reúne admiradores no Portal da Amazônia na noite desta terça, 22

Colecionadores apaixonados por fuscas originais e conservados, se reúnem nesta noite de terça-feira (22), Dia Mundial do Fusca, para recordar aventuras com o carro e, claro, bater um bom papo entre amigos, em clima de recordações e nostalgias. Desde às 19h, integrantes do Clube Fuskeiros do Pará começaram a se concentrar na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, e por volta das 20h, se dirigiram à orla de Belém, no Portal da Amazônia.

No último domingo (20), houve a reunião tradicional dos Fuskeiros do Pará, que por causa da pandemia da covid-19 foi adaptada e limitada com relação ao número de partipantes para evitar contágios pelo novo coronavírus, isso pelo segundo ano consecutivo. Nesta noite de terça-feira, uma nova reunião acontece, mantendo as restrições necessárias.

"É, praticamente, um integrante da família. É inexplicável ter um fusca. Quem tem fusca nunca vai deixar de ter um, pode até vender por algum aperreiro, mas, futuramente, compra um outro para colocar no lugar daquele. Fusca é uma paixão, só sabe quem tem", sintetizou o sentimento dos colecionadores aficionados, o vice-presidente do Clube Fuskeiros do Pará, o empresário Henriques Poiares.

Dia mundial do Fusca 2021 Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal

Paulo Ronaldo Trindade também integra o Clube dos Fuskeiros do Pará e explicou que a entidade tem cerca de 150 participantes, e hoje reúne aproximadamente 25 carros, para marcar em Belém, a data maior do veículo.

"Possui um Fusca é ter uma parte da história automobilística do mundo. É o carro mais amado do mundo, só quem tem sabe, é muito legal, é paixão mesmo. Tenho Fusca desde 2008, tenho outro veículo, mais jamais abandono meu Fusca bege Jamaica 1982", garantiu Paulo Ronaldo, na orla do Portal Amazônia.

Fabrício Oliveira também participa do encontro desta noite no Portal da Amazônia, ele afirma que o Fusca dá trabalho como qualquer outro carro, mas assegura que o Fusca é mesmo um tesouro.

"É uma relíquia e tudo que a gente investe a gente ganha de volta em retorno, então não dá trabalho, dá alegria. E a alegria é essa de confraternizar com os amigos, marcar e participar dos eventos, é uma distração da rotina diária que a gente tem de trabalho e de família. É um prazer muito grande dirigir um fusca no dia a dia. As pessoas perguntam como é, como não é, e a gente explica tudo direitinho, então, é só prazer", afirmou o gerente de uma loja de shopping, e presidente do Pará Fusca Clube, Fabrício Oliveira.

Fabrício Oliveira informou que o Pará Fusca Clube, atualmente, tem cerca de 300 integrantes. Quem tiver interesse em participar dos próximos passeios e aderir ao Pará Fusca Clube, segundo Fabrício, pode entrar em contato com a entidade, a partir das redes sociais, como o Instagram Pará Fusca Clube (@parafuscaclube.oficial) e o site www.parafuscaclube.com.