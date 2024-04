Dia Mundial da Saúde: Prefeitura leva serviços à população na Praça da República, neste domingo (7)

O tema da programação era "Minha Saúde, Meu Direito" e ele foi levado a sério tanto pelo público quanto pelo profissionais da Prefeitura de Belém, na manhã deste domingo (7), Dia Mundial da Saúde, quando a administração municipal ofertou serviços à população, no espaço da Praça da República. Foram realizadas ações de prevenção de doenças, orientações sobre os serviços de saúde do município, vacinas contra diversas doenças para crianças, jovens e idosos, orientações para alimentação saudável, prevenção à obesidade, saúde bucal, tuberculose e tabagismo. A programação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Desse modo, a comerciária Sebastiana de Souza, 59 anos, aproveitou o evento para atualizar a carteira de vacinação e ainda recebeu orientações sobre como a alimentação adequada e saudável previne diversas doenças crônicas, como diabetes, obesidade e hipertensão arterial. Os ser

“Eu não me descuido da saúde, pratico atividades físicas, e hoje recebi orientações esclarecedoras sobre como uma boa alimentação pode nos ajudar a prevenir diversas doenças e agradeço à profissional que me atendeu, que foi maravilhosa em suas orientações”, contou Sebastiana de Souza. Ela enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Belém. "A gente tem a mania de só ir atrás de saber como anda a saúde quando sentimos alguma coisa, precisamos mudar esse costume e uma ação desse tipo permite que a gente se cuide, mesmo sem ter algum problema aparente", complementou.

Já a estudante universitária Isabel Santos, 20 anos, compareceu ao estande de saúde bucal. Isabel gostou da programação ocorrer em um domingo, dia de folga, principalmente para quem não tem tempo durante a semana. "Eu trabalho durante a semana toda, então, não tenho tempo para procurar esses serviços, e foi ótima essa oportunidade porque eu pude receber orientações com a equipe de saúde bucal. Eu achei muito estratégico esse local aqui na Praça da República, porque a gente pode vir e ser atendida", detacou.

Educação em saúde e vacinação

Além do serviços diretos, as ações realizadas nesta data são importantes para que a população aprenda a se cuidar e a se informar sobre os próprios direitos, quando o assunto é promoção da saúde. Pensando nisso, equipes do serviço de Educação em Saúde da Sesma distribuíram folderes educativos sobre diversas doenças, durante o evento. Foram disponibiilzados autotestes de HIV e preservativos e, ainda, repassadas orientações sobre onde a população pode buscar atendimentos na rede municipal.

A universitária Lana Brito, 26 anos passava pela praça e, após receber orientações das equipes da Sesma, parou na unidade móvel de vacinação da Prefeitura de Belém. "É um cuidado que eu trago desde pequena, por intermédio dos meus avós. Cheguei aqui no posto, fui muito bem acolhida e orientada. Vim passear e estou saindo protegida. É tudo de graça, não tem desculpa para não aproveitar essas ações", afirmou Lana.

Dona Elaine Souza, mãe da jovem Rita de Cássia, de 19 anos, aproveitou a ação do Dia Mundial da Saúde para levar a filha para se vacinar. “É um legado que eu vou deixar pra ela, faço questão de levá-la em todas as campanhas, desde pequena. A saúde dela é e sempre será minha prioridade”, afirmou Elaine.

Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde, celebrado todos os anos em 7 de abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, e a cada ano se concentra em uma preocupação específica de saúde público, além de focar na jornada para alcançar Saúde para Todos. A temática deste ano foi escolhida para defender o direito de todas as pessoas, em todos os lugares, de terem acesso a serviços de saúde, educação e informação.

Ruth Martins, representante da equipe técnica da Referência Técnica de Doenças Crônicas não Transmissíveis da Sesma, destacou a importância do evento e a estratégia de concentrar vários serviços da Secretaria de Saúde em um mesmo local para atendimento do público. “É muito importante trazer esses serviços para a nossa população, muitas pessoas trabalham durante a semana e não têm tempo para se cuidar", reforça Ruth. "O Dia Mundial da Saúde é uma data para reflexões, alertas e, principalmente, para que cada um se conscientize sobre a importância de manter hábitos saudáveis e, com isso, contribuir para a diminuição dos índices de doenças crônicas não transmissíveis", acrescentou.

Em 1946, a Organização Mundial de Saúde aprovou um conceito que visava ampliar o olhar do mundo a respeito do que seria estar saudável. Ficou definido então que "a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade". Diante disso, a representante da Sesma, Ruth Martins, reforça a importância da prevenção e promoção à saúde. “Aqui, vivenciamos o conceito amplo de saúde, que está além do tratamento e segue, principalmente, no sentido da prevenção e promoção. Por isso nesta ação buscamos potencializar os serviços de saúde, beneficiando ainda mais a população e evidenciando o cuidado que já ofertamos todos os dias nas UBS e nos demais serviços da Sesma”, argumentou Ruth.