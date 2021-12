Dia Mundial da Luta contra a Aids é marcado por programação de conscientização

Nesta quarta-feira (1) é o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Data declarada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organizações das Nações Unidas (ONU). Passou a ser uma portaria do Ministério da Saúde (MS) em 1988. A pandemia de Aids - a mais longa que se tem registro até hoje - começou em 1920 na África, mas somente na década de 1980 o primeiro caso foi registrado nos EUA. O tratamento evoluiu e a principal luta dos ativistas não é só pela prevenção, mas pelo respeito às pessoas que vivem com HIV/Aids.

No Pará, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/MS) apontam a diminuição dos casos de HIV. Em 2019, 2.714 casos foram registrados, seguidos de 2.564 no ano passado e outros 1.603 registrados entre janeiro e junho deste ano. Em relação a Aids - quando o indivíduo portador do vírus HIV manifesta a doença -, também houve redução de casos em 2019: 979 casos; em 2020 foram 584 casos e, no primeiro semestre de 2021, 359 casos registrados.

O perfil do infectado, antes apontados como "grupos de riscos", estigmatizando as profissionais do sexo, pessoas LGBTQIA+, também mudou. Andrea Miranda, coordenadora de IST da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) afirma que todas as pessoas que já tiveram relações sexuais sem preservativo são soro interrogantes e podem ter HIV e hoje o público mais afetado são as pessoas heterossexuais, de 20 a 39 anos, por isso, é importante não estigmatizar e trabalhar a prevenção.

"A pessoa vivendo com HIV é uma pessoa como outra normal, é uma doença de condição crônica, essa pessoa está no seu trabalho, na academia, etc. Todos nós, até que façamos os nossos testes, somos soro interrogantes. Eu posso transar sem camisinha e não saber. Hoje vemos que a incidência é maior entre as pessoas heterossexuais, de 20 a 39 anos, um segmento jovem. Então, é importante que as pessoas não façam essa discriminação, este preconceito com ninguém", completou.

A coordenadora explica que a campanha objetiva ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico e vincular o portador do HIV à referência, além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico. "Qualquer pessoa pode realizar seu teste em uma unidade básica de saúde, ou nos 84 CTA do Estado - centro de testagem e aconselhamento - onde tem uma equipe multidisciplinar, faz o teste e recebe o resultado com aconselhamento e orientação. Ou pode ser em um dos 31 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) que estão nos 144 municípios", reforçou.

Jair Santos, diretor presidente do Grupo Paravidda relembra que há 29 anos o Grupo para valorização, integração e dignificação das pessoas vivendo com HIV/AIDS foi fundado, em decorrência do crescimento da pandemia da Aids em Belém. Atualmente o grupo tem 1.500 associados - pessoas vivendo com HIV/Aids/PVHA -, entre homens, mulheres e crianças e possui albergue com 16 leitos e uma creche que atende 25 crianças diariamente.

O diretor diz que o grupo trabalha o apoio e autoestima das pessoas, possibilitando a inclusão social. "Trabalhamos a autoestima de cada paciente, incentivando-os a recuperar o prazer pela vida, visando sempre a inclusão social. São fornecidas refeições diárias, atendimento psicológico de terapêutico ocupacional, assessoria jurídica quando necessário e serviço social. Todo o serviço técnico e de coordenação é feito de forma inteiramente voluntária. A meta é dignificar e integrar o portador (a) na família e na sociedade que muitas vezes o rejeitam. Também tem por objetivo fazer cursos de capacitação de agentes multiplicadores em prevenção das IST/HIV/Aids, palestras informativas em escolas, empresas e na comunidade como um todo, incluindo o interior do Estado. Portanto o dia mundial de luta contra a Aids dentro do nosso entendimento tem uma simbologia importante no que tange o alerta da importância da sensibilização e prevenção, porém o nosso trabalho acontece todos os dias durante o ano inteiro", concluiu.

Governo faz ações pelo Dia Mundial de Combate à Aids no Teatro Estação Gasômetro

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, hoje (1) das 8h às 13h, no Teatro Estação Gasômetro, acontece a programação “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Fundação ParáPaz. Os serviços envolvem consultas com médicos clínicos; testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites; aferição de pressão arterial, glicemia, saturação e temperatura; distribuição de insumos de prevenção e material informativo; emissão e segunda via de registro de identidade, certidão de nascimento e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); carteira de trabalho digital e orientações jurídicas.

“Queremos chamar a atenção da população quanto à prevenção, pois, infelizmente, muitas pessoas continuam não utilizando o preservativo nas relações sexuais e isso é preocupante, já que temos várias campanhas de conscientização durante o ano e também preservativos e outros métodos de prevenção disponíveis no SUS”, comenta o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

Nesse sentido, Andréa Miranda, explica que o papel do Estado é fomentar políticas de IST/Aids para os Centros Regionais da Saúde da Sespa que dão suporte aos 144 municípios.

"Trabalhamos a prevenção, assistência e tratamento. HIV e Aids se pega: relação sexual vaginal, anal e oral sem o uso de preservativo. Também no aleitamento materno, se a mãe estiver contaminada. Por isso que temos no Estado o projeto 'Nascer,' de transmissão vertical. A gestante tem a oportunidade de fazer o tratamento, receber a fórmula infantil e a sua criança nascer sem o vírus HIV. Outras formas, transfusão, uso de drogas injetáveis, também são cenários de risco. Eu posso ter o HIV e não manifestar as doenças de Aids, um é o vírus e o outro é o agravo... Hoje os antirretrovirais ajudam as pessoas a saírem dessas situações. Com a adesão, elas conseguem uma qualidade de vida. Hoje os medicamentos estão em uma linha que você toma um ou dois e a qualidade de vida é muito boa.", finalizou.