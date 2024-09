Dia Marítimo Mundial será celebrado com regatas e programação cultural em Belém

O Dia Marítimo Mundial será celebrado com regatas e programação cultural neste sábado (28), a partir das 8h, no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), na avenida Arthur Bernardes, bairro da Pratinha, em Belém. Os clubes Paysandu, Remo, Tuna Luso Brasileira e Guajará disputarão a 3ª Etapa do Campeonato Paraense de Remo. Haverá, ainda, regata à Vela entre alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e velejadores das marinas e iates clubes da capital, nas classes Laser e Oceano. A programação foi divulgada pela Marinha do Brasil.

O evento será aberto apenas para estudantes e entusiastas dos esportes náuticos que já se inscreveram por meio de formulário que não está mais disponível. Esse público terá acesso a Laboratórios e Salas de Aulas do CIABA, com destaque para o Planetário e Simulador de Manobra.

A programação também contará com exposições do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas (2°BtlOpRib), Grupamento de Patrulha Naval do Norte, Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte, além de apresentações da Banda do 2°BtlOpRib e Banda dos Alunos do Grêmio de Música da EFOMM.

3ª Etapa do Campeonato Paraense de Remo

Paysandu, Clube do Remo, Tuna Luso Brasileira e Guajará disputarão 11 provas que compõem a 3ª Etapa do Campeonato Paraense de Remo 2024. Será a penúltima etapa do Campeonato – a 4ª etapa está prevista para o dia 10 de novembro. O Paysandu lidera o Campeonato, com 74 pontos; seguido por Clube do Remo (26 pontos); Guajará (15); e Tuna Luso (2).

A competição é organizada pela Federação Paraense de Remo (Fepar), que este ano celebra seus 25 anos de fundação. Esta será a 109ª edição do Campeonato Paraense de Remo, cuja primeira disputa foi realizada em 1905. Trata-se da competição esportiva mais antiga no Pará, iniciada três anos antes dos torneios oficiais de Futebol.

Dia Marítimo Mundial

O Dia Marítimo Mundial foi instituído em 1978 pela Organização Marítima Internacional (IMO), agência da Organização das Nações Unidas encarregada de regular o transporte marítimo. A data é comemorada sempre na última quinta-feira de setembro e conta com o apoio de 175 países-membros da IMO. O objetivo é fortalecer o entendimento da atividade marítima como imprescindível para a manutenção da economia e do comércio global, além de promover a segurança da navegação, divulgar ações que protegem o ambiente marinho e destacar os feitos dos profissionais do mar.

De acordo com as Nações Unidas, 80% das mercadorias comercializadas globalmente são transportadas em navios. A porcentagem é ainda maior nos países em desenvolvimento.

