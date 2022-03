Dia Internacional da Mulher é celebrado com a corrida “Só delas” neste domingo

Neste domingo (6), a prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), dá início a uma série de programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima terça-feira, 8 de março. A primeira atividade será a corrida “Só delas”, a partir das 6h30 no portão 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá.

Já no dia 8 de março, a programação será no Ver-O-Peso, das 8h às 12h, com a oferta de serviços diversos como consulta de enfermagem, exame preventivo de colo de útero-PCCU e testagem rápida. Também serão oferecidos alimentação, aulas de dança, serviços de orientação jurídica e atração musical com o Pagode das Minas.

Campanhas de saúde e de segurança serão lançadas

Também no dia 8 será lançada a campanha permanente “Não é Não”, contra a importunação sexual no transporte coletivo. A iniciativa é uma parceria da Combel e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O mês será marcado, ainda, pela campanha Março Lilás, combate ao câncer do colo de útero. Ao longo do mês, haverá programações sobre a importância da prevenção e do compartilhamento de informações a respeito da doença.

Combate à pobreza menstrual faz parte do projeto

A Combel também distribuirá, ao longo do mês de março, absorventes para a população em diversos bairros da cidade, além de promover debates sobre a dignidade menstrual. Os bairros contemplados com as entregas serão Águas Lindas e Jurunas e ainda o distrito de Icoaraci.

“A coordenadoria pensou em ações mais descentralizadas e que percorram os diversos distritos e bairros da cidade, para que cheguem ao máximo de mulheres possíveis. As ações têm como objetivo promover a assistência integral de direitos para as mulheres de Belém”, comenta Lívia Noronha, coordenadora da Combel.

Serviço:

Corrida “Só delas”

Data: 6 de março

Local: Portão 1 da UFPA. Avenida Bernardo Sayão, bairro do Guamá.

Horário: 6h30

Serviços e campanhas

Data: 8 de março

Local: Estacionamento do Ver-o-Peso

Horário: 8h às 12