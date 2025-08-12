Dia Internacional da Juventude: em Belém, projeto mobiliza jovens para ajudar quem mais precisa

Nesta terça-feira (12), é celebrado o Dia Internacional da Juventude, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para valorizar o papel dos jovens na sociedade e ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas a essa população. Em Belém, o protagonismo juvenil ganha forma por meio de iniciativas como o Projeto Conectar, que há três anos mobiliza centenas de jovens voluntários para ações de solidariedade nas ruas e comunidades da capital paraense.

Fundado em julho de 2022, o Conectar surgiu a partir da união de um grupo de amigos dispostos a agir durante um período em que outras organizações estavam paradas. Hoje, com cerca de 800 membros ativos, o projeto realiza ações quinzenais de entrega de alimentos, roupas e apoio emocional a pessoas em situação de vulnerabilidade, além de iniciativas específicas voltadas a crianças, como o “Conectar Kids”, realizado a cada dois meses.

“A gente percebeu que tinha vontade, estrutura e pessoas para ajudar. Começamos a puxar amigos, familiares, e vimos que dava certo. E hoje é isso: jovens que tiram um domingo de manhã para doar tempo, carinho e atenção para quem precisa”, conta Filippo Cattelan, 25 anos, um dos coordenadores da associação.

Filippo Cattelan, 25 anos. (Cristino Martins/O Liberal)

Além das ações de rua, o projeto também realiza campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas, e promove o intercâmbio com outros grupos sociais da cidade. Os interessados em participar podem se inscrever pelas redes sociais e passam por capacitação antes das ações.

Para a jovem voluntária Lara Castro, 18 anos, o impacto do projeto vai além da solidariedade: “A gente fura a bolha, conhece realidades diferentes e aprende a trabalhar em equipe. Isso transforma nossa forma de ver o mundo e de lidar com as pessoas”, afirma.

Lara Castro, 18 anos. (Cristino Martins/O Liberal)

Em meio aos desafios enfrentados pelos jovens, como acesso à educação, saúde, oportunidades de trabalho e respeito aos direitos, o Dia Internacional da Juventude reforça o chamado à ação. Projetos como o Conectar mostram que, com organização e empatia, os próprios jovens podem ser agentes de transformação social.

“Tem que parar de dar desculpa e só tentar. Participar muda a nossa visão sobre o mundo”, conclui Lara, com o entusiasmo de quem acredita no poder da juventude.

Projeto Conectar. (Cristino Martins/O Liberal)

Seirdh destaca protagonismo juvenil e amplia ações no Pará

No Pará, as comemorações do mês da juventude são coordenadas pela Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), que fortalece as políticas públicas para jovens por meio de ações contínuas e eventos de mobilização.

Um dos destaques é o processo de modernização do Conselho Estadual de Juventude (Cojuepa), que está sendo reestruturado para ampliar a participação da sociedade civil e retomar o papel de articulação coletiva de políticas voltadas às juventudes. O edital para escolha de novos representantes será lançado em breve.

Desde o início de 2025, a Seirdh já promoveu formações em empreendedorismo para mais de 100 jovens, distribuiu 10 mil exemplares do Estatuto da Juventude, reativou o Cojuepa e ampliou de três para dez os gestores municipais de juventude no estado.

No ano passado, o Pará sediou o Pré-Summit do Y20, maior evento de juventudes da Região Norte, e neste ano realizou a Caravana da Juventude, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Marituba.

Programação especial em Belém celebra o mês da juventude

A agenda do mês da juventude segue movimentada com atividades que evidenciam o engajamento dos jovens paraenses. Confira os principais eventos promovidos pela Seirdh:

11/08 – Sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos

13/08 – Reunião de mobilização da juventude para a COP30, na sede da Seirdh

14/08 – Solenidade para a juventude de Belém, em parceria com a Prefeitura

19/08 – Palestra sobre juventude e COP30 na Usina da Paz de Castanhal

25/08 – Sessão de institucionalização da Semana da Juventude em Ponta de Pedras