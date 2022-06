Dia Internacional da Ioga: prática milenar oferece saúde e qualidade de vida

A ioga é uma prática terapêutica milenar que envolve meditações e exercícios com o objetivo de promover saúde e bem-estar para a população. Em 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu os benefícios do método e instituiu o Dia Internacional da Ioga. O órgão diz que a atividade, desenvolvida há mais de cinco mil anos, coloca em harmonia os pensamentos e as ações. Muitas pessoas focadas em melhorias físicas e mentais passaram a enxergar na ioga um estilo de vida a ser seguido.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de exercícios está entre as dez maiores causas de morte no mundo, além de oferecer risco para o aparecimento de doenças no coração, diabetes e, até, câncer. A ioga é destaque no plano de ação global da OMS, que estabelece ações políticas para aumentar a atividade e, consequentemente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da instituição.

Quem procura por qualidade de vida pode encontrar na ioga uma forma de cuidado que envolve mudanças na concentração, alívio da ansiedade, redução de estresse, força e flexibilidade, além de uma rotina com mais equilíbrio. Isso porque a prática é focada na postura, consciência corporal e melhora imunológica.

Durante a pandemia da covid-19, especialistas afirmam que a ioga ajudou na saúde holística (combinação que aborda a dimensão física, mental e espiritual em uma interação ecológica-social) e nos problemas psicológicos causados pela crise. A luta contra o isolamento social foi seguida por um número crescente de pessoas que adotaram a prática, segundo a ONU.

A ioga não é somente uma atividade física, mas também promove a experiência de encontro pessoal. O colombiano Madhumangala Dasa é instrutor há três anos e atua em um espaço de saúde, em Belém. Ele explica que a tradição é uma forma de viver a vida com diversos significados, ajudando a eliminar doenças e sofrimentos. “Tem a ver com a nossa união. As pessoas procuram alívio. Os benefícios começam em um campo físico. Para que a mente fique saudável, é preciso um corpo saudável e forte. A ioga ajuda a diminuir doenças da mente”, diz.

O instrutor Madhumangala Dasa explica que a ioga ajuda a eliminar dores e sofrimentos, promovendo uma experiência de encontro pessoal (Ivan Duarte/O Liberal)

Para começar, Madhumangala afirma que um mapeamento do aluno precisa ser feito. Isso é importante ao definir os limites dos exercícios e das posturas que serão colocadas em prática durante as sessões. “É necessário que comece conversando honestamente com o profissional. Precisa ver se tem lesões, doenças”, destaca.

A terapeuta ocupacional Camila Mendes, de 30 anos, vê necessidade no cotidiano com as práticas regulares da atividade. Ela enfrentou resistência pessoal para iniciar, mas hoje em dia não se vê longe da ioga. Para Camila, tudo melhorou: a respiração, ansiedade e pensamentos. “Minhas noites de sono melhoraram muito também, parece que tudo vai mais tranquilo. Quando a gente regula a respiração, todo o resto entra em equilíbrio”, conta.

O mesmo sente Wagner Wilson. O analista de dados de 29 anos enfrentou problemas de saúde que o impediam de fazer atividades físicas pesadas, o que o levou a optar pela ioga. Atualmente, a rotina fica mais tranquila. “Durante a prática, percebi que melhorei na questão da postura, da minha ansiedade. Eu busquei justamente para me ajudar a colocar o corpo em movimento”, analisa Wagner.

Cuidados com a prática em casa

Com o isolamento social, muitas pessoas passaram a buscar por aplicativos para fazer ioga. A alternativa acaba se tornando muito mecânica e com chances de agravar problemas de saúde já existentes. Madhumangala diz que “os apps ajudam até certo ponto, mas é melhorar procurar um instrutor para melhor desenvolver a prática. O acompanhamento profissional é muito importante”.

Benefícios da ioga para a saúde

Diminui estresse e ansiedade - a ioga faz com que a pessoa se concentre mais no presente, desocupando a mente do passado e do futuro, isso proporciona equilíbrio emocional;

Promove condicionamento físico - as técnicas e práticas podem melhorar a resistência e proporcionar o fortalecimento dos músculos, ajudando a melhorar o desempenho do corpo para atividades físicas;

Alivia dores corporais - por ter maior consciência corporal com postura, forma de andar, sentar e sinais de tensão muscular. Assim, é possível corrigir alterações;

Controla a pressão e os batimentos cardíacos - a ioga proporciona melhora do funcionamento do coração e pulmões, pois regula o sistema nervoso e melhora a circulação sanguínea, batimentos do coração, pressão arterial, além de equilibrar o sistema endócrino, controlando os níveis de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina;

Melhorar o sono - a prática aumenta a produção de melatonina, hormônio que regula o ciclo do sono, deixando-o com mais qualidade e profundidade.

Melhorar o prazer do contato íntimo - o casal passa a ter maior sensibilidade durante o contato íntimo, devido a maior capacidade de relaxar e ter melhor receptividade ao parceiro;

Facilitar o emagrecimento - isso porque ao haver o maior controle da ansiedade e estresse, por exemplo, é possível haver também uma menor vontade de consumir alimentos ricos em açúcar, por exemplo.