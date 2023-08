Dia dos Pais: o melhor presente para pais e filhos é a presença no dia a dia

Para demonstrar o amor por uma pessoa, não basta apenas externar esse sentimento por palavras, mas, sim, tomar a iniciativa de se manter presente o mais que puder no apoio a ela no dia a dia, como demonstram muitos pais diante dos filhos e filhas em Belém, por exemplo. O odontólogo Diego Oliveira Sinimbú de Lima, 39 anos, e a também odontóloga Luíza Chocron Sinimbú, 40 anos, são pais da pequena Ana Chocron Sinimbú, de apenas 6 anos de idade. Ana tem paralisia nas pernas e cursa o primeiro ano do ensino fundamental, em Belém.

A rotina de Diego como pai está umbilicalmente integrada à da esposa e da filha, ou seja, eles acordam cedo, ele dá banho em Ana e Luíza encaminha tudo na preparação deles para o trabalho e escola da menina. Em geral, depois do café, Diego e Luíza levam a filha até a escola, seguindo, então, para o trabalho, e o pai apanha a criança na saída, no final da manhã. À tarde, Ana faz terapias, contando com uma rede de apoio expressiva: uma babá, avó, tios e os pais.

Ana e Diego: amor em todos os momentos da vida (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Quando estamos em casa, procuramos sempre interagir com a Ana, fazemos o dever de casa dela, passeamos com ela; a Ana gosta de viajar e a piscina é um momento nosso, de pai e filha, porque ela adora piscina, ela de boia e eu junto”, relata Diego. Ana adora brincar no chão, com bonecas, massinha e jogos com os pais. A deficiência nas pernas ao invés de se constituir um obstáculo, acaba aproximando os membros da família. A paralisia dos membros foi provocada pela doença mielomeningocele. A menina chegou a ser operada ainda no ventre da mãe.

“A gente procura passar isso para ela de forma leve; a gente trabalha a diferença entre as pessoas; as pessoas são diferentes e ela também é diferente, ela tem as particularidades dela”, observa o papai Diego.

Para esse pai, estar com a filha significa “um dos momentos mais prazeirosos da vida, porque ter um filho te dá uma motivação, te faz sair do teu eixo para que tu possas te doar, doar teu tempo, teu amor a uma outra pessoa”. Diego Sinimbú não titubeia em revelar um momento emocionante com a filha. “No que ela deita para dormir, perto de mim, é emocionante; ela é muito carinhosa com a gente, pais; você ver o desenvolvimento do filho, da filha, é algo maravilhoso”, ressalta Diego.

Com apenas 6 anos de idade, Ana ensina ao pai Diego que “obstáculos servem também para a gente se adaptar”, trabalhar a resiliência. Para ele, o Dia dos Pais é o coroamento do “maior presente que Deus dá para a gente: o (a) filho (a)”.

No caso do advogado Diego Rodrigues Farias, 34 anos, a alegria de ser pai tem como referência o filho Gabriel Sassim Francês Farias, de 6 anos. Gabriel tem t21 completa, ou seja, Trissomia completa do cromossomo 21 (popularmente conhecida como Síndrome de Down). Gabriel é filho único de Diego, que junto com a mãe do garoto (ela também tem uma filha) costuma acompanhar o menino no tratamento que faz em São Paulo, em média de seis em seis meses. Com os pais são separados, a criança tem residência fixa na casa da mãe, no bairro do Reduto, porém passa de três a quatro dias por semana na do pai.

“Somos loucos um pelo outro. Mesmo sem tempo, preciso ir a São paulo nos tratamentos, pois ele é tão grudado que quer fazer coisas comigo, como tomar remédio, fazer exames, ir ao médico, comer, essas coisas; só aceita se for com o pai”, declara Diego. “Faço questão de viajar e de dormir com ele no mínimo três vezes por semana! Quando preciso viajar por dias, ao retornar, ele fica comigo quase a semana cheia para compensar o tempo longe! Sem contar as chamadas de vídeos!”, acrescenta.

Anjo

Gabriel completa a vida de Diego, “Gabriel é um anjo que Deus mandou para alegrar minha vida! Comemoro dois aniversários dele, primeiro no nascimento (03.11), outro na cirurgia do coração (18.04.17). Ele fez a cirurgia com menos de 50% de chances, pois a cirurgia foi às pressas, e ele não tinha peso ideal, fez a cirurgia com 5 meses de idade e apenas quatro kg! Vê-lo ter alta, e se recuperar é a lembrança mais feliz que tenho ao olhar para ele hoje em dia pulando e jogando bola”. Gabriel convive bem com o filho de 10 anos de idade, no segundo relacionamento de Diego.

Gabriel e Diego: uma parceria que só se amplia a cada instante juntos (Foto: Arquivo Pessoal)

A esperteza e a inteligência do filho chamam a atenção do pai, porque, por meio de um trabalho de estímulos, Gabriel vem evoluindo com destaque entre t21 completo. O menino adora passear em shopping centers, videogame, TiktTok, piscina e praia. “Ele me ensina a ser mais carinhoso e amoroso com o próximo; vivi em São Paulo com ele coisas que são obras de Deus e que nos ensinaram o bem maior que temos é a vida; então, cuide dela e dos próximos que ama”., assinala o papai Diego Farias, para quem “ser pai é algo único, o amor de pai vai crescendo de uma forma incontrolável”.