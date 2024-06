Dia dos Namorados: veja 10 dicas para um namoro durar mais tempo

No clima do Dia dos Namorados, os sentimentos duradouros viram assunto recorrente. E é quase unânime a afirmação de que apenas o amor não é suficiente para manter uma relação a dois. É preciso também ter alguns fatores determinantes para proporcionar a maior durabilidade do namoro. Com base em algumas orientações do psicólogo Luan Sampaio, de Belém, a redação integrada do Grupo Liberal traz 9 dicas para um namoro durar mais tempo. Confira:

1 - Comunicação

O principal fator para ter um relacionamento sólido e duradouro é o diálogo. A comunicação aberta entre os pares é determinante para todas as questões que envolvem um casal. Uma comunicação real, atrelada a uma receptividade real também. É preciso estar alinhado a todas as situações, como sonhos, expectativas, economia, e aos fatores que estiverem incomodando. Importante também que, durante a comunicação, o outro esteja aberto totalmente para receber o que está sendo dito. Assim, é possível uma relação saudável pautada na comunicação.

Procure sempre resolver os conflitos na base da comunicação, pois pequenas coisas acumuladas podem se tornar uma bola de neve e de emoções. Logo, a comunicação real e aberta é o principal fator para uma durabilidade da relação.

2 - Suporte emocional

Um bom vínculo oferece a possibilidade de ser um auxílio nos desafios e adversidades da vida diária. Isso pode trazer conforto e holding (sensação se segurança). Seja aquela pessoa em quem seu companheiro, ou companheira, possa confiar seus momentos mais íntimos, bem como, o alicerce para possíveis crises ou problemas.

3 - Ter um tempo para si

Ao falar em um relacionamento duradouro, é preciso que cada um também tire um tempo para si mesmo. No namoro não tem uma regra que os pares precisam estar sempre juntos, é necessário algum tempo para se conhecer. Talvez mudar algumas rotas em relação à vida profissional ou pessoal. Isso irá valorizar ainda mais os momentos em que estiverem juntos

4 - Não deixar a relação cair na rotina

A rotina de um casal é muito comum, principalmente nos casos em que dividem o mesmo teto. Porém, sempre é recomendável fazer ou programar algo de diferente, para sair da mesmice diária. Não é preciso também todos os dias fazer algo novo, mas é muito importante procurar lugares e atividades que fogem do cotidiano, como uma viagem, um jantar em um local novo, um passeio ao ar livre, tudo que possa representar uma fuga da rotina.

5 - Respeito ao parceiro ou parceira

Junto com a comunicação, o respeito ao parceiro ou parceira deve ser a regra número 1 de toda relação. O respeito está em diversas searas, como o respeito físico, psicológico, patrimonial, respeito ao espaço do outro. Apesar de parecer algo basilar, por muitas vezes o respeito acaba se perdendo ao longo da relação. Com isso, é muito importante ressaltar que um namoro só será duradouro e próspero quando houver respeito mútuo.

6 - Faça planos

Para um relacionamento prosperar, é preciso pensar a longo prazo, sendo necessário traçar planos reais e palpáveis. Esses planos vão muito de casal para casal, mas é preciso saber para onde está indo. Em relação a um namoro longo, pode virar um casamento, mas é preciso estar alinhado nos planos. O diálogo também entra nessa questão. Sobre colocar na mesa planos que ambos estão dispostos a caminhar para conseguir.

7 - Não tente mudar o outro

Ninguém deve mudar para se enquadrar na vida de outra pessoa. As pessoas são individuais, possuem suas características únicas. Em um relacionamento, a outra pessoa aprende a conviver com as imperfeições do seu parceiro. A mudança deve partir de si mesmo, não por imposição, pois isso pode gerar tensões que desgastam a relação com o tempo.

Não quer dizer que é preciso aceitar imperfeições que tornam a convivência impossível. Um relacionamento só é feliz quando ambos se aceitam e se amam como são. Os defeitos pesam menos que as qualidades.

8 - Elogie constantemente seu parceiro ou parceira

Todo mundo gosta de receber elogios, então procure sempre estar elogiando seu parceiro ou parceira. Não apenas elogios estéticos e físicos, mas elogios de personalidade e elogio quando um consegue uma vitória no trabalho. O elogio faz muita diferença no ânimo das pessoas, ainda mais vindo de quem você ama.

9 - Confie no seu parceiro ou parceira

Num relacionamento não há espaço para desconfiança. Sempre busque confiar no seu parceiro ou parceira. Caso algo lhe levante alguma dúvida, busque procurar uma resolução rapidamente. A desconfiança pode minar um relacionamento aos poucos. Logo, é importante frisar que a confiança é basilar em todos os relacionamentos.

10 - Coloque isso tudo em prática

Em muitos casos onde são dadas dicas, o leitor pode apenas passar direto e esquecer das orientações. Para todo efeito concreto, é necessária prática. E paciência. Então coloque em prática essas dicas anteriores e tenha paciência para ver os resultados a médio prazo.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)