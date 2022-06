Dia dos Namorados: casais recebem bênção especial em celebrações a Santo Antônio

O Dia dos Namorados, comemorado neste domingo (12), também foi a ocasião ideal para muitos casais contemplarem a espiritualidade nas paróquias de Belém. Às vésperas do dia de Santo Antônio (13 de junho), conhecido como "santo casamenteiro", a programação ao longo do dia contou com missas e bênçãos especiais aos casais de namorados e noivos.

Na Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro de Batista Campos, foram celebradas missas às 8h, 11h, 17h e 19h. Para o casal Inara Santos, 34 anos, e José Américo, de 37 anos, receber a bênção de Santo Antônio já faz parte da comemoração pela data. Juntos há três anos, os devotos fazem questão de renovar os votos por um relacionamento próspero sob as bênçãos do padroeiro.

“Temos no coração o desejo pelo casamento e estamos nos preparando para isso, por isso é ainda mais importante ter a bênção de Santo Antônio. Até o final do ano queremos noivar e seguir planejando os próximos passos. Esse é um desejo que nós dois temos antes mesmo de nos conhecermos e esse sonho está cada vez mais próximo”, afirmou Inara.

O custódio da Custódia de São Benedito da Amazônia, Frei Edilson Rocha, foi quem pre a celebração das 17h, pedindo uma benção especial aos casais. "Que Santo Antônio de Lisboa que é o padroeiro dos namorados abençoe os casais e dê auxílio aos enamorados para que se conheçam mutuamente em suas qualidades e defeitos, para que possam crescer em amizade, respeito e fé, a fim de chegarem ao matrimônio com a benção divina", proferiu.

Dia de Santo Antônio

Nesta segunda-feira (13), paróquias da capital paraense, Ananindeua e Outeiro promovem celebrações em honra ao santo.

Na Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), o tema é "Santo Antônio e a beleza das virtudes: custódia da esperança e pregador da Verdade" e terá missa com bênção dos pães às 7h, 12h e às 18h, seguida de procissão. Toda programação será transmitida diariamente pelas redes sociais da paróquia.

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, em Batista Campos, a festividade com o tema “Comunidade lugar de acolhida e perdão, de fraternidade e de festa” terá missa às 6h30,12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h haverá a saída da procissão com a Imagem de Santo Antônio, partindo da Capela (rua dos Tamoios para Igreja matriz, na rua Fernando Guilhon). A programação será transmitida pelas redes sociais.

No Guamá, a Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba a festividade com o tema "Com Santo Antônio: 10 anos de evangelização" será encerrada com missa solene, às 19h.

A Praça Dom Macedo Costa, na Campina, recebe a festividade da Capela Santo Antônio na segunda (13), às 7h, com procissão saindo do Colégio Santo Antônio (Assis de Vasconcelos) para a Capela de Santo Antônio, onde terá Santa Missa. Haverá transmissão pelas redes sociais.

Já na Comunidade Santo Antônio, no bairro de Val-de-Cães, o tema é: “Santo Antônio nos aponta Cristo de novo” com procissão pelas ruas dos conjuntos CDP e Providência, às 18h. Na chegada, haverá Santa Missa e programação cultural.

Em Ananindeua, na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro, haverá missa, às 7h e, às 19h, outra celebração, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Os eventos terão cobertura pelas redes sociais.

A Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Outeiro, receberá, às 18h, uma procissão em homenagem ao santo. Às 19h, haverá missa, seguida de programação cultural.