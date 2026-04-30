Dia do Trabalhador terá mutirão de serviços gratuitos de saúde e cidadania no Guamá, em Belém

Moradores do bairro do Guamá, em Belém, terão acesso a uma série de serviços gratuitos de saúde e cidadania na manhã desta sexta-feira (1/5). A ação “Belém Pra Todos – Dia do Trabalhador”, promovida pela Prefeitura de Belém, será realizada das 8h às 12h, na Rua Liberato de Castro, entre a rua Barão de Igarapé-Miri e a passagem Sururina, com atendimentos voltados principalmente a trabalhadores, famílias em situação de vulnerabilidade e à comunidade em geral.

A programação reúne diferentes órgãos municipais e estaduais em um único espaço, facilitando o acesso da população a serviços essenciais. Entre os atendimentos ofertados estão negociação de débitos de IPTU, regularização fundiária, vacinação e testes rápidos de saúde, vacinação de animais, atualização do Cadastro Único, emissão de Passe Fácil, atualização de dados habitacionais e ações de inclusão social. Também haverá emissão de documentos, orientação jurídica e cadastro para oportunidades de emprego.

De acordo com a organização, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, e a recomendação é que o público leve documentos pessoais para agilizar os serviços. A iniciativa faz parte de uma estratégia de levar serviços públicos para mais perto da população, especialmente em datas simbólicas como o Dia do Trabalhador, quando a proposta é reforçar o acesso a direitos básicos e facilitar a resolução de demandas do dia a dia.

Serviço:

- Local: Rua Liberato de Castro, entre Barão de Igarapé-Miri e passagem Sururina

- Bairro: Guamá, Belém

- Data: 1 de maio (sexta-feira)

- Horário: das 8h às 12h

- Público: trabalhadores, famílias e comunidade em geral

- Atendimento: por ordem de chegada



Serviços disponíveis:

- Negociação de IPTU

- Regularização fundiária

- Vacinação e testes de saúde

- Vacinação de pets

- Atualização do CadÚnico

- Emissão de Passe Fácil

- Atualização do Minha Casa, Minha Vida

- Orientação jurídica

- Emissão de documentos

- Cadastro para emprego