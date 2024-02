Dia do Tomate: conheça os benefícios da fruta para a saúde

No dia 1º de fevereiro, é comemorado o Dia do Tomate, uma data para celebrar um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros e mais versáteis na gastronomia do país. Historicamente, a data marca o início da safra da fruta, utilizada para preparar diversos pratos tanto salgados, quanto doces. Especialistas apontam sobre os benefícios de consumir o alimento e esclarecem mitos sobre a fruta.

VEJA MAIS

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal de notícias rapidonoar.com, cada brasileiro consome em média 4,2 quilos de tomate, por ano. Juscélio Araújo, nutricionista de Belém, afirma que apesar da grande variedade nos tipos de tomate, não existe uma forma correta de consumir o alimento: “Existem mais de 10mil tipos de tomates diferentes no mundo de diferentes cores, tamanhos e texturas. Normalmente, utilizamos em preparo de saladas, molhos, sopas, cremes, base para massas e até como suco. Fica a critério da criatividade de quem for preparar”, afirmou.

Os benefícios do tomate

Além do sabor, o alimento oferece uma grande quantidade de vitaminas, além de ser uma fruta com pouquíssimas calorias que ajuda a aumentar a imunidade do corpo. “Além de ter poucas calorias e ser um grande aliado em uma dieta de emagrecimento, por exemplo, o tomate é rico em vitaminas A, C, K e minerais como fósforo, cálcio, ferro e potássio. Mas, o seu principal ativo é o licopeno, que é um poderoso antioxidante que age neutralizando os radicais livres, que impactam no envelhecimento celular. Então, ao incluir o tomate diariamente é possível ter um ótimo suporte antioxidante e na imunidade”, declarou o nutricionista.

Por trás do mito

Um dos principais equívocos sobre o tomate se encontra no fato de grande parte da população acreditar que o alimento se trata de um vegetal, ao invés de uma fruta. Apesar da confusão, Juscélio defende que a definição não desmerece a nutrição que o alimento proporciona: “Acredito que pelo fato do seu sabor não ser adocicado e por ser utilizado na sua forma usual em saladas, principalmente associado a alface, o que juntos são uma dupla perfeita nutricionalmente. Mas não conhecer a sua origem não o desmerece, nem impacta na sua nutrição. Então, seja como fruta ou vegetal, é importante o consumo frequente”, defendeu.

Outro mito sobre o tomate reside em suas sementes que, de acordo com algumas crenças poderia causar pedras nos rins. Sobre isso, o nutricionista foi categórico: “Muitas pessoas acham que comer as sementes do tomate pode causar pedras nos rins ou desconfortos gastrointestinais. Mas na verdade, isso é um mito: o surgimento de doenças renais ou desconfortos na barriga nada tem a ver com o consumo da semente, então você pode ficar despreocupado”.

Nas barracas do Ver-o-Peso

Apesar de muitos não saberem sobre a comemoração da data, a fruta continua sendo muito requisitada nas barracas do Ver-o-Peso, onde a população faz a feira. Segundo Bem Vilhena, uma senhora do lar de 71 anos, o tomate é um ingrediente indispensável no seu almoço: “Eu como tomate todos os dias, principalmente na salada. Eu não coloco no feijão, nem no arroz também, porque eu gosto do tomate bem azedo”, disse.

Simone Ramos: tomate representa saúde, segundo ela (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Já para Simone Ramos, uma senhora, atualmente desempregada, de 51 anos, a fruta é sinônimo e saúde. “Para mim é fixo, eu normalmente como tomate junto com a salada todos os dias, principalmente para mim que estou meio fora de forma e preciso me cuidar”, finalizou.