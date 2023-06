Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: entenda o significado de cada uma das letras da sigla

Celebrado nesta quarta-feira (28), o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAPN+ traz o debate da importância do combate ao preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queers, pessoas intersexo, assexuais, pansexuais, não-binários, entre outras orientações sexuais e identidades de gênero, além da conscientização da população no que diz respeito à igualdade. Apesar da sigla LGBTQIAPN+ fazer parte da rotina da sociedade, muitas pessoas não conhecem o que cada palavra da sigla significa e a sua representatividade para a população.

O coordenador executivo do Grupo LGBTI+, Victor Amoras explica que dentro da sigla LGBTQIAPN+ existem várias populações, cada uma com sua especificidade. “Nós somos várias populações que, diante de uma pauta em comum, se viram na necessidade de se juntar para ganhar força, a fim de conseguir os seus direitos e, agora, avançar nesses direitos”, disse Victor.

Entenda o que cada letra da sigla LGBTQIAPN+ representa:

Lésbica

A palavra lésbica vem do latim lesbiu. É um termo que pode ser definido como aquele que designa pessoas do gênero feminino que sentem atração sexual e/ou afetiva por pessoas que também são do gênero feminino.

Gay

O termo remete, de forma geral, às pessoas que sentem atração sexual ou afetiva por pessoas do mesmo gênero. No Brasil, o termo é usado para definir pessoas do gênero masculino que se relacionam sexual e afetivamente com pessoas também do gênero masculino.

Bissexual

A bissexualidade se refere a uma pessoa que se relaciona sexualmente, afetivamente e emocionalmente com pessoas do gênero feminino e masculino”. As pessoas bissexuais também são comumente chamadas de “bi”.

Transgênero (Travestis e Transsexuais)

É a pessoa que assume uma identidade oposta àquela atribuída socialmente de acordo com o órgão sexual que nasceu ao gênero que nasceu, que sentem-se pertencente ao gênero oposto do nascimento.

Queer

A comunidade LGBTQIAPN+ adotou o termo como uma forma de representar aqueles que não se enquadram nos padrões heterocisnormativos, que impõem a heterossexualidade e a cisgeneridade como norma.

Intersexual

Termo usado para se referir a pessoas que nasceram com características biológicas que englobam tanto o gênero feminino quanto masculino. Estas características podem estar presentes em alterações hormonais e também nas genitálias.

Assexual

São aquelas pessoas que não possuem atração sexual por outras, independente do seu gênero. É um termo ainda em construção e que abriga um espectro grande, pois não necessariamente todas as pessoas não possuem atração sexual.

Pansexual

Diferente da bissexualidade, que se encontra dentro do binarismo de gênero (homem/mulher), a pessoa pansexual tem atração sexual ou romântica por todas as identidades de gênero, inclusive as que não pertencem ao campo convencional do masculino ou feminino.

Não-binário

Representa as pessoas que sentem que seu gênero está além ou entre a convencionalidade de homem ou mulher e pode defini-lo com outro nome e de maneira totalmente diferente, englobando um espectro maior que o da transgeneridade.

+ (“mais”)

O "+" serve para abranger a pluralidade de orientações sexuais e as variações de gênero. Vale lembrar que, apesar de LGBTQIAPN+ ser a versão mais atual da sigla, ela pode sofrer modificações a qualquer momento à medida que os estudos de gênero e sexualidade se aprofundam cada vez mais.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)