Dia de Santo Antônio movimenta festividades em Belém, Ananindeua e Outeiro

De domingo (12) até a segunda-feira (13), paróquias de Belém, Ananindeua e Outeiro promovem festividades e celebrações em devoção a Santo Antônio, que é popularmente conhecido como santo casamenteiro e, também, como padroeiro dos pobres. O dia do santo é comemorado, anualmente, em 13 de junho.

Confira a programação deste fim de semana

Em Belém

Na Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), o tema é "Santo Antônio e a beleza das virtudes: custódia da esperança e pregador da Verdade". No domingo (12), haverá a tradicional missa com a bênção para os namorados e noivos às 7h, 12h e 18h. Segunda (13), a programação terá missa com bênção dos pães às 7h, 12h e às 18h, seguida de procissão.

Toda programação é transmitida diariamente pelas redes sociais da paróquia

A Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Batista Campos, segue com a festividade com o tema “Comunidade lugar de acolhida e perdão, de fraternidade e de festa”. No domingo (12), terá a bênção dos namorados nas missas das 8h, 11h, 17h e 19h. Segunda (13), haverá missa às 6h30,12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h haverá a saída da procissão com a Imagem de Santo Antônio, partindo da Capela (rua dos Tamoios para Igreja matriz, na rua Fernando Guilhon).

A programação será transmitida pelas redes sociais.

No Guamá, a Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba apresenta o tema "Com Santo Antônio: 10 anos de evangelização". No dia 12, após a missa das 7h, haverá uma procissão com a Imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro. Na segunda, às 19h, Missa Solene.

A Praça Dom Macedo Costa, na Campina, recebe a festividade da Capela Santo Antônio na segunda (13), às 7h, com procissão saindo do Colégio Santo Antônio (Assis de Vasconcelos) para a Capela de Santo Antônio, onde terá Santa Missa. Haverá transmissão pelas redes sociais.

Já na Comunidade Santo Antônio, no bairro de Val-de-Cães, o tema é: “Santo Antônio nos aponta Cristo de novo”. Na segunda (13), às 18h, procissão pelas ruas dos conjuntos CDP e Providência. Na chegada, haverá Santa Missa e programação cultural.

Festividade em Ananindeua

Em Ananindeua, na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro, o domingo (12) será marcado por procissão, às 17h, com saída da paróquia. Às 18h30, Santa Missa e, em seguida, arraial com venda de comidas típicas e atrações culturais.

Na segunda (13), às 7h, haverá missa . Às 19h, outra celebração, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Os eventos terão cobertura pelas redes sociais.

Na Ilha de Outeiro

A Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Outeiro, recebe na segunda (13), às 18h, uma procissão. Às 19h, haverá missa, seguida de programação cultural.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)