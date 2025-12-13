Capa Jornal Amazônia
Santa Luzia, padroeira dos olhos e da visão, recebe festividades neste sábado (13), em Belém

A Paróquia Santa Luzia terá sete Santas Missas, atração musical, bingo e outras atividades

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Devota Raimunda da Luz recebeu o sobrenome por conta de Santa Luzia (Foto: Bruno Roberto/Especial para O Liberal)

Neste sábado (13), é celebrado o Dia de Santa Luzia, a padroeira dos olhos e da visão, quando devotos paraenses agradecem pelas graças, fazem seus pedidos e comemoram com festividades. Na Paróquia Santa Luzia, o dia será marcado por uma extensa programação religiosa e social, no bairro do Jurunas, em Belém.

A festividade da Paróquia Santa Luzia está sendo realizada desde o dia 1º de dezembro de 2025, com a participação de diferentes grupos, como jovens, gestantes, feirantes, pescadores, oftalmologistas, entre outros. As atividades incluem novenas, Santas Missas, procissões, além de atrações musicais, bingos e outras atividades sociais.

No dia da padroeira da luz (13/12), a Paróquia Santa Luzia terá sete Santas Missas ao longo do dia. A primeira está marcada para as 6h da manhã, quando será feita a bênção aos promesseiros.

Em seguida, a comunidade poderá ir nos seguintes horários, com as respectivas bênçãos: 8h, bênção às pessoas com deficiência visual; 10h, bênção aos enfermos; 12h, bênção dos olhos; 15h, bênção aos promesseiros; 17h, bênção aos devotos; e 19h, Santa Missa de encerramento.

Confira a programação religiosa:

  • 6h: Santa Missa / Bênção aos Promesseiros — Presidente: Pe. Flávio Piccolin;
  • 8h: Santa Missa / Bênção às Pessoas com Deficiência Visual — Presidente: Pe. André Teles;
  • 10h: Santa Missa / Bênção aos Enfermos — Presidente: Pe. Jair do Carmo Sales Soares;
  • 12h: Santa Missa / Bênção dos Olhos — Presidente: Pe. Francisco Sorrentino;
  • 15h: Santa Missa / Bênção aos Promesseiros — Presidente: Pe. Ederaldo Mata;
  • 17h: Santa Missa / Bênção aos Devotos — Presidente: Pe. Romeu Ferreira;
  • 19h: Santa Missa Solene de Encerramento da Festividade — Presidente: Dom Paulo Andreolli.

Na manhã do sábado, a paróquia servirá café da manhã, lanche e almoço, todos organizados pelo Apostolado da Oração. À noite, após a última Santa Missa, a comunidade se reunirá em um espaço ao lado da paróquia para a festividade.

A festa contará com comidas típicas, como vatapá e tacacá, atração musical de Nanda Tavares e bingo com vários prêmios. O momento é destinado à celebração e confraternização da comunidade devota de Santa Luzia.

Confira a programação social:

  • Manhã: Café, lanche e almoço;
  • Noite, a partir das 20h: Atração musical (Nanda Tavares), bingo, comidas típicas e outras atividades.

O culto a Santa Luzia é um dos mais antigos dentro da tradição da Igreja Católica e é uma das devoções mais populares em Belém, segundo o Pe. Francesco Sorrentino, da Paróquia Santa Luzia. “É um dia de solenidade e de acolhida dos devotos e promesseiros. É um dia também que iremos vivenciar com mais intensidade o espírito comunitário”, explica o padre sobre o dia da padroeira da visão.

Padroeira dos olhos e da visão

Santa Luzia também é conhecida como padroeira dos olhos e da visão, ou padroeira da luz. O Pe. Francesco Sorrentino explica que esse título veio de uma bênção de Santa Luzia recebida por Deus.

“A tradição transmite que Santa Luzia tinha um pretendente apaixonado pelos seus olhos, mas ela tinha se consagrado para Jesus. Esse pretendente insistia, então ela arrancou os olhos e deu ao homem para deixá-la em paz. Mas Deus devolveu a ela olhos lindos”, conta. “Na verdade, toda a vida dela foi uma luz pelo testemunho que deu, pela violência enfrentada e pela coragem que ela teve”, completa.

image Devota Raimunda da Luz, de 71 anos, e o Pe. Francesco Sorrentino, italiano, que está em Belém há cinco anos (Foto: Bruno Roberto/Especial para O Liberal)

Por ser a padroeira dos olhos, muitos devotos pedem bênçãos relacionadas à visão física, porém muitos também tratam da visão espiritual. “Muitos pedem a visão interior, que às vezes é a mais importante e necessária, pois do que adianta ter a visão física se nosso coração não consegue ficar em paz, que vem de Deus?”, relata Francesco Sorrentino.

Devotos recebem graças alcançadas

A missionária Raimunda da Luz, de 71 anos, recebe o sobrenome por conta de Santa Luzia, o que reflete a profunda relação de sua família com a padroeira da luz. “Meus filhos serviram sete anos aqui como coroinhas. Minha neta também participa, porque nós sempre estamos aqui na igreja participando de tudo”, comenta.

A devota entrou na Paróquia Santa Luzia como missionária, mas já participou de diversos setores, como Ministério da Eucaristia, Apostolado da Oração, Liturgia, entre outros. “Gosto de ajudar. Me sinto bem em fazer todo o trabalho”, afirma Raimunda da Luz.

Os pais da missionária já receberam graças atribuídas a Santa Luzia, relacionadas à saúde, incluindo uma cirurgia ocular bem-sucedida. Raimunda da Luz ainda destaca outras graças observadas nas visitas realizadas por meio da congregação. “Há tantas outras histórias nas nossas visitas aos doentes que fazemos. Temos visto muitas graças alcançadas através de Santa Luzia, não só com doenças oculares, mas com outras enfermidades também.”

A devota ainda ressalta sua própria graça alcançada após sofrer um acidente que a impossibilitou de andar por seis meses. O médico disse que dificilmente daria para voltar a andar, mas hoje Raimunda da Luz consegue andar normalmente e está com boa saúde.

Palavras-chave

dia de santa luzia

paróquia santa luzia
Belém
