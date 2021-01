Dia de Reis encerra as celebrações natalinas e marca a desmontagem das decorações

Nesta quarta-feira (6), quando é celebrado o Dia de Reis, muitas famílias, empresas e órgãos públicos seguem com uma antiga tradição: o encerramento das celebrações natalinas com a desmontagem das decorações desta época. É o dia de festejar a visita que os reis magos Gaspar, Melquior e Baltazar fizeram para o menino Jesus, ainda na manjedoura, em Belém, na província romana da Judeia. Segundo a narrativa bíblica, eles saíram do Oriente, guiados pela Estrela de Belém, para ir ao encontro do recém-nascido com alguns presentes.

Na capital paraense, muitos cristãos realizam o desmonte entre esta quarta e quinta-feira (7). Antes disso, alguns aproveitaram para acompanhar pela TV ou pela internet a missa do Dia de Reis, celebrada pelo Papa Francisco, diretamente do Vaticano. Já a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que as estruturas e enfeites natalinos que são da gestão municipal serão retirados a partir do dia 13 de janeiro.

No bairro de Nazaré, em Belém, os três edifícios do residencial Reis Magos têm os respectivos nomes dos presentes que o trio entregou para Jesus: Ouro, Incenso e Mirra. A família Carmona, formada pela avó Antônia, pela filha Cibele e pelo neto Henrique, mora no Mirra e se despede dos enfeites após muita confraternização. "Decoramos todo ano com árvore, guirlanda, presépio, Papai Noel. Meu filho Henrique, que tem apenas quatro anos, até chora porque não quer deixar o desmonte", disse Cibele.

Cibele desmonta a árvore de Natal neste Dia de Reis (Ivan Duarte / O Liberal)

Dona Antônia, de 68 anos, comentou que essa tradição encerra um período de muita emoção. "Arrumamos logo depois do Dia de Finados e desmontamos mesmo só no dia 7 de janeiro, quando termina o Dia de Reis. São dois meses de muita oração e alegria para celebrar desde o anúncio do anjo para Maria até a visita dos reis para o menino Jesus. No nosso residencial, temos essa tradição de seguir com a decoração até dia 6. Somos quase uma família", relatou.

O Cônego José Gonçalo Vieira, pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro da Cremação, em Belém, explicou que a data festiva conhecida popularmente como Dia de Reis é chamada de Epifania do Senhor pela Igreja. "Significa manifestação de Deus aos homens. No Brasil, a celebramos no primeiro domingo, mas o povo conserva o dia 6. É o reconhecimento de que a herança do reino dos céus é para todos, pois os reis magos eram pagãos. Mesmo assim, seguiram a estrela, que representa a luz, que é Jesus".

O Cônego completou dizendo que os reis magos representam muitos povos. "Representam todas as raças, povos e línguas, que vão ao encontro de Jesus pela estrela. Assim como eles três, o pecador não deve ter medo de ir ao encontro de Cristo. Jesus ampara, reúne e acolhe em sua casa os pecadores. Mas o encerramento das celebrações do tempo do Natal para a Igreja é no próximo domingo, quando recordamos o batismo do Senhor", finalizou.