Dia de Luta da Pessoa com Deficiência tem programação social e cultural em Belém

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, o Governo do Estado realizou uma programação que envolveu diversos órgãos, com ações em benefício de pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência no Centur, em Belém. Entre as ações, estava a cessão de cheques do programa habitacional “Sua Casa”, emissão de documentos, e a distribuição de cestas básicas e de cadeiras de rodas, além de apresentações culturais.

Com o tema “Combatendo as barreiras da exclusão”, o governador do estado, Helder Barbalho, destacou como é especial fazer esse tipo de programação em alusão a um dia tão importante para a causa. “Hoje é o dia que simboliza, em todo Brasil, a luta das pessoas com deficiência, e nosso estado tem compromisso de ações diversas pela inclusão, pelos direitos, pela igualdade, pela acessibilidade. É fundamental que nós estejamos unidos pela causa dos deficientes paraenses, para que possamos garantir que os deficientes desse Estado sejam enxergados. Nesse dia, unimos diversas políticas públicas do Governo do Pará para garantir direitos, benefícios e, acima de tudo, igualdade entre todos”, disse o governador.

“A determinação do governador foi de levar o programa ‘Sua Casa’ para todos os municípios, e levar para as pessoas que mais necessitam. Isso está sendo feito, e hoje é um exemplo”, diz Orlando Reis, presidente da Cohab. No evento, o benefício destinado à construção, reforma ou adaptação de casas foi concedido para 119 pessoas com deficiência (PCD), incluindo 15 que se incluem no Transtorno de Espectro Autista (TEA), além de quatro vítimas de escalpelamento e sete famílias que foram afetadas por um incêndio no bairro do Jurunas.

Aos 26 anos, a jovem Naiara Carvalho é assistida com muito amor em tempo integral por sua mãe, Marli Pereira, que recebeu das mãos do governador o cheque do programa habitacional. “Estava esperando há muito tempo isso. Vou construir minha casa agora, e agora, vou fazer de alvenaria”, comemorou a moradora do bairro da Cabanagem. Assim como Marli, Arlindo Brasil também estava ali para receber um benefício, indo buscar uma cadeira de rodas para seu sobrinho, Johnatan, que ficou com dificuldades motoras após sofrer um acidente aos 19 anos. “Vai ajudar muito ele no transporte, a ir na feira com a mãe dele. No momento, eu não podia comprar mesmo”, conta o homem, que é trabalhador autônomo.

Ao todo, 1800 cadeiras de roda já foram entregues por meio do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), atividade realizada em parceria da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ainda como parte da programação no Centur, um dos serviços mais procurados foi a emissão gratuita de carteiras de identidade e carteira de identificação da pessoa com autismo, serviço feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH).