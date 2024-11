Dia de Finados: véspera do feriado já tem visitas nos cemitérios de Belém

Algumas pessoas aproveitaram a manhã desta sexta-feira (1), véspera de feriado, para visitar o túmulo de entes queridos longe da aglomeração tradicionalmente formada nos cemitérios de Belém durante o Dia de Finados, datado para este sábado (2). A opção é uma forma encontrada por familiares para que as homenagens sejam prestadas sem agonia e longe do tumulto que é formado.

O cemitério Santa Izabel, localizado no bairro do Guamá, recebeu uma quantidade razoável de pessoas em busca de maior conforto para o momento perto dos túmulos. A maquiadora Luciana Coelho, de 44 anos, aproveitou para visitar os parentes sepultados no local na véspera do Dia de Finados, devido à calmaria que antecede a data.

“Todo ano eu venho visitar elas aqui nessa data. Esse ano eu vim na véspera por causa da calmaria. É mais tranquilo, e posso ficar mais tempo aqui com mais tranquilidade. Hoje eu vim visitar minha mãe, meus tios, meus avós, enfim, a família. Sem dúvida está mais tranquilo do que amanhã”, disse a maquiadora.

Para quem aproveita esta época do ano para faturar com a venda de flores, os últimos dias já têm registrado maior procura. "Comecei [a vender] desde ontem [quinta-feira]. As vendas estão excelentes, graças a Deus. Hoje deu bastante gente. Tem muitas pessoas que gostam de vir na véspera, não gostam de vir no dia, por conta da multidão, quando tem muita gente", relata a comerciante.

(Lucas Quirino, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)