Dia de Finados: Terminal Rodoviário de Belém deve receber mais de 11 mil pessoas no feriado

O Terminal Rodoviário de Belém deve receber um total de 11.700 passageiros para o feriado de Finados, celebrado neste sábado (2). Deste total, a expectativa é que o local registre 8.600 embarques e 3.000 desembarques, com acréscimo de 35% ao número do ano anterior. Os dados são da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

O feriado é simbólico e viajar é bastante comum nesta época do ano, que é um feriado nacional no Brasil desde 2002. Na data, muitas pessoas costumam viajar para prestar homenagens a entes queridos sepultados em outras cidades - principalmente no interior do Estado. O dia também é marcado por celebrações em memórias aos que já partiram.

No Brasil também é tradição que as pessoas visitem as sepulturas de seus entes queridos, enfeitando-as com flores, além de acender velas e fazer orações para os que já partiram. A data, que tem origem católica, também conhecido como Dia de Todas as Almas ou Dia dos Mortos.

Origem

Desde os tempos do cristianismo primitivo, que surgiu nas ruínas do Império Romano, os cristãos costumavam rezar por seus falecidos, especialmente pelos mártires, que frequentemente eram sepultados nas catacumbas subterrâneas de Roma.

O hábito de rezar pelos mortos foi gradualmente incorporado à liturgia da Igreja Católica. O monge beneditino Odilo de Cluny foi o principal responsável por estabelecer uma data específica em homenagem às almas dos mortos.